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    捷運小港林園線過關 林園180公頃農業區將變更住宅與商業區

    捷運小港林園線過關，高市府將配合把林園的RL4、RL5、RL6站周邊180公頃農業區，變更為住宅區、商業區、捷運開發區與公設用地。 （捷運局提供）

    捷運小港林園線過關，高市府將配合把林園的RL4、RL5、RL6站周邊180公頃農業區，變更為住宅區、商業區、捷運開發區與公設用地。 （捷運局提供）

    2022/09/26 20:43

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今天收到捷運小港林園線綜合規畫報告的行政院核定函，將此案定位為供給型導向的捷運建設，市府也將配合把林園的RL4、RL5、RL6站周邊180公頃農業區，變更為住宅區、商業區、捷運開發區與公設用地。

    高雄市爭取的「高雄捷運小港林園線綜合規劃案」，行政院於9月23日函文正式同意，計畫總經費533.11億元，這也是陳其邁上任以來，中央第3條核定的捷運路線。

    高市府今天正式收到行政院的核定函，函示指出，本案定位為供給型導向之捷運建設，案內規劃配合國家產業園區發展、整體都市規劃及大眾運輸需求，提供小港、林園區安全、便捷且低碳環保的軌道運輸，並結合大眾運輸導向（TOD）發展策略，提升捷運運量。

    行政院也要求高市府，配合國家住宅政策，於R4、RL5、RL6等站辦理TOD及土地開發時，納入社會住宅的規劃及考量，捷運局說，會在這3站旁，規劃捷運開發區，研擬與實施提升運量與財務的有效措施。

    高雄市副市長林欽榮長表示，市府已組成跨局處專案小組，針對小港林園線的核定，已準備1年的林園區都市計畫通盤檢討，將於近期公開展覽。

    林欽榮強調，預計10月中旬前，陸續到林園區舉辦都市計畫公開展覽說明會，將RL4、RL5、RL6站周邊180公頃農業區變更為住宅區、商業區、捷運開發區、公設用地，並期望本捷運系統完工前，即完成都市發展用地的變更、捷運聯開建設及區段徵收開發 ，預計可增加3.5萬居住人口及1.2萬及業人口（住在別的地方，卻在本地工作就業的人口數），來使用這條捷運。

    捷運局說明，區徵後平均地權基金，將挹注捷運建設，另公共設施用地優先做為公園、滯洪池、道路、學校用地、社福設施用地使用，提供居民優質生活環境。

    小港林園線總長約11.59公里，路線起於高雄捷運紅線R3車站所預留隧道，止於高值化產業園區前，設置7座車站（地下6站、高架1站），可串連南北產業園區與高雄國際機場。

    捷運局長吳義隆表示，捷運局將立即展開設計審查作業及後續工程採購的準備，期能如質、如期在年底動工，並在119年完工通車。

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