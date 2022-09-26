入選全球前2％頂尖科學家 高醫大庫瑪博士獲頒「梅花卡」

全球前2％頂尖科學家庫瑪博士（右）對台貢獻大，移民署頒永久居留證「梅花卡」留人才。（記者黃良傑攝）

2022/09/26 19:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄醫學大學印度籍副教授庫瑪博士（音譯）在台居住逾15年，2016年獲聘高醫大任教，卓越的研究表現，讓他榮獲美國史丹佛大學團隊發布「全球前2％頂尖科學家」，並在2020年度科學影響力排行榜中脫穎而出，內政部認證「高級專業人才」，移民署今頒發永久居留「梅花卡」，肯定他對台灣的貢獻。

為延攬國際人才在台永久居留，內政部每年會嚴格審核並頒發永久居留「梅花卡」給對我國有特殊貢獻、高級專業人才及投資移民的外籍人士，在高雄醫學大學從事教育工作的印度籍副教授庫瑪博士（Dr.Vinoth Kumar Ponnusamy），經由內政部審查會以「高級專業人才」通過審核，獲頒永久居留「梅花卡」，由移民署南區事務大隊高雄市第一服務站主任徐志權頒贈，盼讓國際優秀人才發揮所長，繼續留在台灣貢獻心力。

請繼續往下閱讀...

庫瑪博士於2007年間來台，在中興大學攻讀博士學位，目前任職於高雄醫學大學醫藥暨應用化學系副教授，在台居住已逾15年，6年前，獲得科技部多年期計畫補助，研究成果豐碩，學術專長為分析化學、綠色萃取技術及奈米觸媒材料應用於綠能技術等，也是衛生福利部食品藥物管理署研究檢驗組擔任評審委員，協助為我國的食品安全把關，優異表現備受肯定。

高醫大校長楊俊毓表示，庫瑪博士於6年前受邀至高雄醫學大學任教，卓越的研究表現，讓他榮獲美國史丹佛大學團隊發布「全球前2％頂尖科學家」，他協助高醫大建立食品安全檢驗標準實驗室，所開發的研究方法，可應用於食品和環境安全中的分析與監控，有助於醫院急診即時檢驗生物監控與藥物辨識和重新評估藥物劑量，提升醫療安全品質維護國人健康。

移民署高市第一服務站主任徐志權表示，永久居留證「梅花卡」核發對象是我國所需的高級專業人才，包括重大投資或具特殊貢獻的外籍人士，可不受居留年限及天數限制，有別於一般的外僑永久居留證的申請條件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法