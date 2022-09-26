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    澎湖馬公「清緄」大賽 重現漁村先民漁撈文化

    清緄大賽吸引許多家族，三代同堂參加清緄大賽。（記者劉禹慶攝）

    清緄大賽吸引許多家族，三代同堂參加清緄大賽。（記者劉禹慶攝）

    2022/09/26 19:00

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市第三屆清緄大賽在風櫃溫王殿前盛大展開，吸引超過200人參加。蘊含豐富漁村文化意涵的「清緄」，吸引愈來愈多社區團體民眾報名參加；趣味又熱鬧的現場氛圍，也吸引許多遊客駐足圍觀。

    馬公市長葉竹林表示，風櫃靠海維生，大多為延繩釣漁業，漁民出外打拼的時候，後勤補給非常重要，「清緄」是延繩釣漁業非常重要的後援，可以讓漁民朋友的海上作業更加順利。期望舉辦清緄大賽，可以讓更多人認識風櫃，讓馬公市公所與風櫃社區一起愈來愈進步。

    「清緄」在漁村裡面可說是人人知曉的名詞，但到了市區或農村可能知道的人就不多。「清緄」指的是清理延繩釣的漁線，因為延繩釣閩南語稱之「放緄」，在出海捕魚前整理凌亂的漁線、修補漁線及魚鉤就稱之為「清緄」，大多由社區裡的長者或婦女進行這項工作，通常由老人或婦女在家邊聊天邊整理，貼補家用，可說是澎湖漁村版的家庭代工之一。

    漁民表示，一籃漁線約有120門漁鉤，工作起來非常繁瑣，整理一籃約可賺得收入50至60元，熟悉竅門且手脚又快者，一天下來約可賺個2至3仟元，對其收入不無小補。比賽結果名次揭曉，個人賽長青組陳昧、青壯組陳佳欣；團體賽第一名陳美雪、陳秀敏、陳春、顏吉伶、顏嘉慧，時間14分23秒99。

    出身漁村的馬公市長葉竹林，也下去重溫兒時回憶。（記者劉禹慶攝）

    出身漁村的馬公市長葉竹林，也下去重溫兒時回憶。（記者劉禹慶攝）

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