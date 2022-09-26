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    舊機回收抽iPhone 14 環保署推加碼活動完成登錄抽大獎

    環保署推「10月手機回收加碼活動」，民眾至指定回收據點完成手機回收，即可抽筆電、iPhone14等多項大獎。（環保署提供）

    環保署推「10月手機回收加碼活動」，民眾至指定回收據點完成手機回收，即可抽筆電、iPhone14等多項大獎。（環保署提供）

    2022/09/26 18:56

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕iphone 14上市後，民眾湧現換機潮。為促進資源循環，環保署鼓勵民眾回收家中的廢手機。自10月1日起至10月31日止，民眾至全台1萬2000個指定回收據點，完成手機回收並登錄抽獎資訊，即可抽筆電、iPhone 14等多項大獎。

    環保署統計，108年回收2.3萬支手機，109年回收3.7萬支，110年回收4.3萬支，盼今年回收量能達到5萬支手機。因此，今年的回收點擴大至1萬2000個，包含台灣三星電子、vivo、台灣小米、ASUS、華為、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、統一超商、全家便利商店、PChome 24h購物、點子行動科技及各縣市環保局。

    另外，民眾擔心若擔心手機回收，有資安風險疑慮。環保署呼籲，手機回收可透過「檢」、「刪」、「排」三步驟，請民眾定期檢視家中壞掉或不再使用的手機、回收前自行先「刪」除個資、「排」出交付清潔隊、通路賣場、電信業、手機品牌、便利商店等回收管道。環保署也提醒，民眾家中如果有廢棄的手機，應儘量維持其完整度，不要任意拆解或當作垃圾，避免增加回收處理的困難度。

    環保署表示，民眾於活動期間至指定回收點回收並完成登錄後，即可享有環保署的抽獎機會與企業提供的加碼優惠，並於11月下旬抽出幸運得主，活動詳情可至環保署活動網頁查詢。

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