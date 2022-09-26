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    塭仔圳市地重劃工程 擬重現200年前大新莊古圳

    天主教輔仁大學與新北市地政局簽署合作意向書（MOU），希望讓200多年前流經塭仔圳地區的古圳露出曙光。（圖由地政局提供）

    天主教輔仁大學與新北市地政局簽署合作意向書（MOU），希望讓200多年前流經塭仔圳地區的古圳露出曙光。（圖由地政局提供）

    2022/09/26 14:27

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府地政局推動塭仔圳市地重劃工程，施工期間，市府整合在地居民、社團與專業團體等意見，作為重新建設的基礎；位於塭仔圳中心區的天主教輔仁大學，與地政局簽署合作意向書（MOU），希望讓200多年前流經塭仔圳地區的古圳露出曙光，未來規劃在公園重現古圳，並營造景觀意象。

    地政局局長康秋桂表示，市府地政局與輔仁大學已召開多次交流會議，對於塭仔圳歷史記憶再現深入討論，考量清朝乾隆時期，大新莊（涵蓋塭仔圳地區）即為北台灣經貿中心，廣築灌溉水圳而盛產稻米，因此輔大景觀系將針對鄰近的公園，提供景觀設計的專業意見，建議公園內重現古水圳，或利用古水圳意象造景，再現當年大新莊平原的生命線。地政局允諾將相關意見納入工程設計，期望找回新莊的歷史榮耀，提升在地認同感。

    此外，針對輔大旁邊的三泰路改造工程，地政局與輔大針對學校圍牆調整、植栽及人行道景觀設計等議題進行多面向討論，希望打造充滿學術氣息、創新氛圍的輔仁大街，進一步發展成為朝氣蓬勃的輔大大學城。

    康秋桂指出，塭仔圳開發案連結在地需求，包括輔大周邊道路、排水系統、公園綠地等，均與重劃工程密不可分，將設置地下排水設施，協助輔大改善長久以來的淹水問題，未來輔大、輔大醫院周邊的高壓電塔也會地下化，還給民眾與師生更安全的環境與乾淨的天際線，提升市容。

    輔仁大學與新北市政府地政局簽署合作意向書，未來輔大景觀系將針對鄰近的公園提供景觀設計的專業意見。（圖由地政局提供）

    輔仁大學與新北市政府地政局簽署合作意向書，未來輔大景觀系將針對鄰近的公園提供景觀設計的專業意見。（圖由地政局提供）

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