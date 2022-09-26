邊境逐步解封 蔡英文：需要老師們一起努力、邁向正常生活

總統蔡英文今出席師鐸獎頒獎典禮表示，邊境正逐步解封，需要老師們一起努力，共同邁向正常生活。（教育部提供）

2022/09/26 11:55

〔記者林曉雲／台北報導〕928教師節前夕，111年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今（26）日在陽明山中山樓舉行。總統蔡英文親自出席頒獎表示，面對疫情，感謝老師全力配合政府各項防疫措施，協助落實防疫工作，疫情尚未完全結束，政府正逐步邊境解封，仍需要老師們一起努力，共同邁向正常生活。

今年共有72位教師榮獲師鐸獎、20位教師榮獲教育奉獻獎及309位服務滿40年的資深優良教師，近800名教師和眷屬等出席。

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蔡英文表示，老師開啟了學生智慧之門與多元發展的能力，也造就了學生生涯發展的更多可能，每位獲獎老師的貢獻，都非常感人且令人敬佩，例如花蓮縣卓溪國小校長田楊橋，推動田徑、射箭運動與培育國家奧運儲備選手不遺餘力，其中已有4名選手入選中華奧會運動菁英育才計畫。

蔡英文也表示，建中老師曹淇峰指導學生參加國際科學展覽會、全國科學展覽會、台北市科學展覽會多次獲獎，使台灣科學實力一直向前推進；而金門縣中正國小老師許開山獻身教育45年，幫助老師們提升數位教學能力，讓都會與鄉村的老師合作，提供小朋友線上教學資源。

行政院長蘇貞昌表示，他的媽媽和女兒都是老師，和過往傳道授業解惑不同，面對疫情等各種挑戰，老師要用新方法，當年老師說的是鐵律真理，現在學生Goole就反駁老師說的年代不對，但永遠不變的是「老師是學生的榜樣」，教育預算今年投入超過3264億元，明年研議再增加，冷氣一買就是18.5萬台，偏鄉學生人人有平板，營養午餐補助從3.5元增至14元，政府致力於改善教育環境，但因有各位教師典範，才可一代一代出人才，國家有好的未來。

教育部長潘文忠表示，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，去年5月19日全國大停課，是第一次遇到這樣的經驗，教育部和老師都手忙腳亂，但用最快速度調整教學方式，在老師共同努力下，使學生學習不間斷，各種入學考試也因大家齊心協力而能順利舉辦，「班班有冷氣」政策使師生可在較舒適環境中學習，而面對未來多元學習之需求，則推動「生生用平板」政策。

建中老師曹淇峰（右）指導學生參加國際科學展覽會、全國科學展覽會、台北市科學展覽會多次獲獎，總統蔡英文（左）今頒師鐸獎殊榮感謝和肯定。（教育部提供）

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