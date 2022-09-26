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    國慶3天連假 國5預估將連塞4天

    今年國慶日連續假期國道匝道封閉管制措施。（圖由高公局提供）

    今年國慶日連續假期國道匝道封閉管制措施。（圖由高公局提供）

    2022/09/26 11:07

    〔記者陳心瑜／台北報導〕國慶3天連假為10月8日至10日開始，交通部高速公路局表示，研判1日旅遊旅次將明顯增加，宜花東為國旅熱門景點，預期國慶日連假及前一日（7日），國5將湧現往宜花東地區之旅遊車流，尖峰時段易有壅塞回堵情形，規劃國5實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等措施。

    高公局表示，建議民眾多搭乘公共運輸、避開壅塞時段或改走替代道路。假期間國5亦持續實施多項大客車優先通行措施，搭乘國道客運可較自行開車節省30分鐘以上，鼓勵往返台北宜蘭的民眾，可優先選擇搭乘國道客運。

    高公局表示，檢視近年來國慶日連假旅次特性及交通運作狀況，研判國慶日連假前一日9至晚上12時、連假首日5至下午4時、第2日6至下午3時國5南向南港系統至頭城；第2日11至下午12時及收假日（國慶日）9至上午8時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間恐為平常5倍以上（含排隊進入國5時間），建議用路人多搭乘公共運輸。

    高公局說，若民眾仍要開車行駛國5，請儘量利用離峰時段，並留意且配合國慶日連假首日0至12時、第二日5至12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉（詳如附圖）、末2日下午2至9時國5蘇澳至頭城實施北向高乘載管制措施，或於國5尖峰時段改駛台9線或106乙替代道路，以避開尖峰車潮。

    高公局呼籲，除避開前述國5尖峰時段及路段外，行車前請檢查車況，並利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與行車動線。

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