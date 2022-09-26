日月潭再現惡臭「牛奶湖」 民錄影控偷排廢水

日月潭又傳遭偷排廢水，潭面浮現一層層油污，致環境生態受影響，引發民眾怨聲載道。（記者謝介裕攝）

2022/09/26 11:01

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著疫情平穩獲控，南投縣國旅市場強強滾，日月潭假日期間觀光飯店、旅宿也都呈現一房難求之勢，惟昨（25日）星期假日又傳偷排放廢水事件，附近居民特別透過手機錄影存證，約莫2分鐘時間，原本碧綠的潭水即被一層層白色液體及油污覆蓋，再度淪為惡臭的「牛奶湖」，引發民怨四起，盼縣府環保局能加強取締，以便將不肖業者揪出重罰。

以湖光山色聞名的日月潭，從今年2月農曆春節以來，便頻傳遭偷排放廢水情況，尤以曾獲美國CNN評選為全球10大最美的「向山水上自行車道」水域最嚴重，之前就有1家飯店業者涉及違法排放廢水，被南投縣環保局查獲後裁罰27萬元，以致昨日傍晚，居住在「向山水上自行車道」近的民眾，一聞到剌鼻的惡臭味後，也立即外出查看，結果發現排水溝中流動的廢水，不斷流入日月潭水域，隨即泛出夾雜油汙、餿水味的「牛奶湖」奇景，令人憤怒不已。

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地方民眾表示，日月潭除了遊湖、遊憩功能外，還提供水力發電及民生、工業、農業灌溉用水，假使水源頭被污染，不但衝擊整個日月潭自然生態，甚至可能危及民眾身體健康及用水安全，值得環保局等相關單位正視。

南投縣政府環保局指出，針對民眾的心聲，該局十分重視，惟因潭區周邊飯店、旅宿、餐飲等商家林立，究竟是不肖業者蓄意所為？還是管線破裂等意外造成的？該局會在最快時間內會同日管處、台電等相關單位深入調查，並提醒業者勿心存僥倖，若確定與人為蓄意偷排有關，一定會依法究責。

日月潭又傳遭偷排廢水，致潭面又出現散發惡臭味的「牛奶湖」奇景，嚴重影響環境生態，不容環保等相關單位漠視。（記者謝介裕攝）

日月潭又傳遭偷排廢水，潭面浮現一層層油污，致環境生態受影響，引發民眾怨聲載道。（記者謝介裕攝）

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