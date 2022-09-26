飼養大批不明來源保育類鸚鵡 飼主移送法辦

保育類野生動物黃領帽亞馬遜鸚鵡後頸部有黃色斑塊，原產於中南美洲。（圖由動保處提供）

2022/09/26 10:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府動物保護防疫處日前接獲民眾檢舉，指三峽區一處鐵皮屋內，時常有奇怪的狗叫聲，疑似虐狗，經派員查看，發現飼養大批鸚鵡、沒有犬隻，動保處會同警政署保七總隊前往，總計查獲44隻保育類野生動物黃領帽亞馬遜鸚鵡及黃頭亞馬遜鸚哥，呂姓飼主因限制鸚鵡活動自由，全案依違反野生動物保育法，移送警政署保七總隊偵辦。

呂姓飼主向動保處表示，這批鸚鵡是10多年前購買取得，每隻鸚鵡都有證書；但經人員比對，持有證書的數量與現場鸚鵡數量不符，共查獲29隻黃領帽亞馬遜鸚鵡及15隻黃頭亞馬遜鸚哥。飼主將所有鸚鵡關在鐵製鳥籠內，限制其自由活動，已涉嫌騷擾保育類野生動物，全案依違反野生動物保育法第18條及第42條規定，移請保七總隊後續偵辦。

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動保處處長楊淑方表示，黃頭亞馬遜鸚哥以頭部金黃色羽毛得名，黃領帽亞馬遜鸚鵡後頸部有黃色斑塊，原產於中南美洲，棲息在熱帶稀樹草原、落葉林等低海拔的環境，多成群活動，由於棲息地嚴重破壞，以及人為盜捕猖獗，使野外數量大幅下降。

楊淑方指出，黃頭亞馬遜鸚哥及黃領帽亞馬遜鸚鵡都是農委會公告的第1級保育類野生動物，非基於教育或學術研究目的，且未經主管機關同意，不得繁殖，在族群數量未超過環境容許量前，未經主管機關許可，不得騷擾、虐待或其他利用行為，人工飼養須登記，且不得任意繁殖或買賣。

動保處表示，許多民眾因不知飼養保育類野生動物而誤觸法令，提醒民眾購買前應確認物種是否為公告的保育類動物，以及是否有合法來源證明，任意飼養、買賣保育類野生動物，最重可處5年以下有期徒刑。

黃頭亞馬遜鸚哥以頭部金黃色羽毛得名，為農委會公告的保育類野生動物。（圖由動保處提供）

新北市動保處接獲檢舉，查獲三峽區一處鐵皮屋內飼養大批保育類鸚鵡。（圖由動保處提供）

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