南投縣113位百歲人瑞 最高齡109歲

南投縣府社會及勞動處長林志忠（右），代表縣府致贈百歲人瑞1萬元敬老禮金。（南投縣政府提供）

2022/09/26 09:58

〔記者張協昇／南投報導〕今年九九重陽節為10月4日，南投縣府社會及勞動處長林志忠連日來率員陸續造訪縣內113位百歲人瑞，並致贈每位人瑞1萬元敬老金及純金鎖片，剛滿百歲的36名人瑞還可獲得總統頒發的敬老狀。縣內今年最高齡的人瑞是居住在南投市的109歲陳隨女士，與兒子同住，3代同堂，在兒子悉心照顧下身體狀況良好，對談流暢，生活身態仍康健如昔，令人稱羡。

南投縣府社會及勞動處表示，南投縣百歲人瑞經統計有113人，其中有7人居住外縣市；依性別區分男性39人，女性74人；女生是男性的1.9倍。縣內各鄉鎮市人瑞中，以南投市有36位人數最多，次為名間鄉11人；埔里鎮10人；竹山鎮、草屯鎮、鹿谷鄉9人；國姓鄉7人；魚池鄉6人；集集鎮5人；中寮鄉、信義鄉4人；水里鄉2人；仁愛鄉1人，13鄉鎮市均有人瑞。

請繼續往下閱讀...

此外，南投縣今年重陽節敬老禮金也陸續從9月下旬至10月4日發放，全縣約有10萬471位長者受惠，其中滿60歲至64歲原住民約1647人，每人發放500元；年滿65歲至99歲長者約9萬8699人，每人發放1000元。

敬老禮金以匯款領取者，存摺會有註記「縣府重陽禮金」字樣，以現金領取者，可依通知到指定地點領取，或由各村里幹事、村里長到府致送禮金，對於發放作業、時程有疑問者，請洽各鄉（鎮、市）公所社會課或民政課詢問。

南投縣今年有113位百歲人瑞，剛滿百歲的36名人瑞，除縣府致贈的1萬元敬老禮金及衛生福利部象徵長壽與福氣的純金鎖片，還可獲得總統頒發的敬老狀。（南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法