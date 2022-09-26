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    北部降雨今趨緩 專家：未來10天天氣相對穩定

    氣象局長鄭明典指出，雖然目前沒看到副高到台灣上空，但是依目前模式可看到有高溫訊號，預估接下來不是秋高氣爽，可能還是比較像夏季，算是夏季的尾巴。（圖擷自臉書）

    氣象局長鄭明典指出，雖然目前沒看到副高到台灣上空，但是依目前模式可看到有高溫訊號，預估接下來不是秋高氣爽，可能還是比較像夏季，算是夏季的尾巴。（圖擷自臉書）

    2022/09/26 09:21

    〔即時新聞／綜合報導〕受東北風及對流雲系發展旺盛影響，北部及東部今晨持續發布大雨特報，不過隨著環境風向逐漸轉變，今日白天北部降雨也將逐漸趨緩，天氣風險管理開發公司總監賈新興指出，預估未來10天天氣相對穩定。氣象局長鄭明典則提到，依目前模式可看到高溫訊號，估計接下來還是有類似夏季的高溫。

    受東北風影響及對流雲系發展旺盛影響，氣象局今晨持續對北北基及宜花東等6縣市發布大雨特報，氣象局長鄭明典也分析，對流如此旺盛主因，是台灣東方海面偏強的東風，這股海面濕暖的空氣在台灣附近，遇到「微弱大陸冷高壓」的相對乾冷空氣，而產生的對流。

    天氣風險公司在粉專則發文指出，由於環境風向逐漸轉變，今晨在宜蘭至大台北地區還是有一波較大的雷陣雨，不過白天開始隨著風向轉為偏東風環境，大台北地區的降雨也會逐漸趨緩下來，至於仍為迎風面的東半部還是多少有短暫陣雨影響，只是降雨強度上也不會像昨天那麼大。而隨著週末這波東北風過去後，本週來說北方系統算是暫歇期，暫時看不到東北風南下，台灣大部分都會盛行偏東風環境，因此氣溫將會回升，白天甚至有些偏熱的感覺。

    賈新興今上午也發文指出，預估未來10天天氣相對穩定，不過本月27日至10月5日午後山區有零星短暫陣雨，其中9月30日至10月1日，台東及恆春半島於夜間至清晨易有短暫陣雨，10月6日起則有受東北季風影響的機會。

    氣象局長鄭明典也提到，雖然目前沒看到副高到台灣上空，但是依目前模式可看到有高溫訊號，預估接下來不是秋高氣爽，可能還是比較像夏季，算是夏季的尾巴。針對網友詢問「要再多久才不會有高溫出現呢？」，鄭明典也表示「這種問題很難回答喔」。

    氣象局長鄭明典指出，對流如此旺盛主因，是台灣東方海面偏強的東風，這股海面濕暖的空氣在台灣附近，遇到「微弱大陸冷高壓」的相對乾冷空氣，而產生的對流。（圖擷自臉書）

    氣象局長鄭明典指出，對流如此旺盛主因，是台灣東方海面偏強的東風，這股海面濕暖的空氣在台灣附近，遇到「微弱大陸冷高壓」的相對乾冷空氣，而產生的對流。（圖擷自臉書）

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