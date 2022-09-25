雨勢擴大！宜蘭大豪雨特報 北北基花蓮嚴防大雨

受到東北風的影響與對流雲系發展旺盛，中央氣象局於今天（25日）21時25分，針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣發布豪大雨特報。（擷取自中央氣象局網站）

2022/09/25 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北風的影響與對流雲系發展旺盛，中央氣象局於今天（25日）21時25分，針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣發布豪大雨特報。

中央氣象局預報，今晚至明天（26日）宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北（汐止）地區及台北、花蓮山區有局部大雨發生的機率。

請繼續往下閱讀...

其中，宜蘭縣大同鄉、南澳鄉為大豪雨特報；宜蘭縣宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉為豪雨特報。

大雨特報範圍則有基隆市中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區。台北市士林區、北投區。新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、八里區、三峽區、石碇區、坪林區、平溪區、烏來區、淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區。花蓮縣秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉。

氣象局提醒，目前宜蘭縣平地、山區已有局部大豪雨、超大豪雨發生，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法