死不認錯！中國網購賣家寄便宜貨充數 挨轟：厚顏無恥！

網友指稱，透過網購平台訂購知名廠牌模型小汽車要收藏，沒想到最後中國賣家寄來的卻是普通的小玩具車。（圖擷取自爆料公社）

2022/09/25 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕隨著時代改變，交易方式不斷更新，許多民眾透過網路平台購買物品，不僅方便且價格可能更優惠，但也伴隨著一定的潛在風險，有網友在爆怨公社發文指稱，網購知名品牌小汽車，沒想到中國賣家竟拿便宜玩具車魚目混珠。

網友貼文說，網購這麼多年「第一次遇到這麼厚顏無恥的」，底下更有網友貼出原po所購買的原網路賣場，上面的確標示是這家知名品牌，賣家卻寄出別廠的玩具想濫竽充數。

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買方收到貨後聯繫對方，質問是不是出錯貨了，認為網購商品是這家知名模型小汽車與台灣中油聯名款，收到的貨品與圖片完全不同；沒想到中國賣家竟稱那只是「產品的外觀包裝」，還反問「這是不是加油站」？買家氣炸質問，若照這邏輯難道拿小米手機換iPhone也行嗎？沒想到對方居然說「OK的」、「可以啊」。

原po在留言處無奈地說：「我以前都會看很多評價，都說好的才買比較沒問題，這次是因為多美加油站很少人賣，我才買，不然他商店只有兩筆評價 是蠻詭異的。」

貼文一出，網友紛紛留言「已幫檢舉，他們才地大枯枝多吧」、「原來地大的都可以偷搶拐騙的意思嗎？」「這種的就是把問題商品拍一拍，辦退貨」、「照他這樣說，他那邊地大事少，簡單的貨還能出錯？我就問他正常嗎」？

網友遭便宜貨魚目混珠（圖片取自爆怨公社）

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