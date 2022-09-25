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    蘇貞昌視察屏東榮總 要求醫護、設備一切到位才開幕

    行政院長蘇貞昌視察屏東榮總，參觀直線加速器。（記者葉永騫攝）

    行政院長蘇貞昌視察屏東榮總，參觀直線加速器。（記者葉永騫攝）

    2022/09/25 21:11

    〔記者葉永騫／屏東報導〕行政院長蘇貞昌今天下午到屏東榮民總醫院視察進度，他要求醫護工人員、各項設備、儀器都要一次到位，不要缺東缺西，才能嘉惠屏東的鄉親，對於醫院未來的發展也都事先規畫、預留了土地，對於醫院目前的進度相當滿意。

    屏東榮民總醫院預計在今年11月11日開幕，行政院長蘇貞昌南下視察，由屏東榮民總醫院長吳東霖進行簡報，蘇貞昌並參觀了院內的複合式手術室、加護病房及全台灣第3台要價1億3千萬元的直線加速器，能高速精準治療癌症，還有價值1億的電腦斷層定位儀，引進的都是最新最好的儀器。

    吳東霖說明，開幕時將有心臟內科、神經內科、神經外科、骨科等29個醫療專科，未來將會逐步增設至34科，提供急救創傷、心臟血管、腦中風等照護。長期目標在民國118年成為準醫學中心，目前則醫事人力還尚未全部招齊，醫師人數目標71人，但急診室還差4人、加護病房差2人，護理師目標296人，目前還差32人，至於醫事檢驗人員目標37人，也還差6人，在正式開幕前可以全數到位，醫師及醫事檢驗人員，如果不足會由其他地方調派。

    蘇貞昌表示，醫院開幕，醫生、儀器、護理人員都要一流的，各項準備都要到位才能開幕，連護理人員的宿舍也要做好，這樣才能讓病患到屏東就醫，真正讓屏東榮總為屏東鄉親健康生命做最好的服務，他強調，未來榮民總醫院的擴建土地，現在也預備規畫好了，將來可以做為擴建使用。

    蘇貞昌視察屏東榮總對於各項設備及工程都要求做好。（記者葉永騫攝）

    蘇貞昌視察屏東榮總對於各項設備及工程都要求做好。（記者葉永騫攝）

    蘇貞昌視察屏東榮總，縣長潘孟安、立委周春米陪同。（記者葉永騫攝）

    蘇貞昌視察屏東榮總，縣長潘孟安、立委周春米陪同。（記者葉永騫攝）

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