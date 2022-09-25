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    交部履勘二階輕軌列28缺失 高市府：立即改善拚10月通車

    交通部南下履勘同步演練二階輕軌撞況、出軌，今列28項缺失待改善。（記者黃良傑攝）

    交通部南下履勘同步演練二階輕軌撞況、出軌，今列28項缺失待改善。（記者黃良傑攝）

    2022/09/25 20:32

    〔記者黃良傑／高雄報導〕交通部昨南下履勘二階輕軌，並要求演練輕軌出軌「撞」況，失去動力、旅客受傷等情形，測試緊急應變能力，如果缺失順利且如期改善，輕軌可望從台鐵美術館站（C20），再延伸至愛河之心站（C24 站），盼今年10月能如期通車，營運路線將可增加2.3公里至17.1公里，共列出28項待改善缺失。

    交通部今邀集國內專家學者，分成土建、機電及營運共三組現場履勘，由交通部路政司長林福山為總召集人，並要求同步演練重大意外，選在聯合醫院（C22）至龍華國小站（C23）單線雙向區間，列車於路口因遭車輛撞擊致出軌，列車失去動力、旅客受傷，工作人員迅速到站排除事故，展現機動性，勘查測試後提出6項「營運前須改善事項」、10項「一般注意改善事項」，以及「後續建議改善事項」12項。

    交通部指有關「營運前須改善事項」，包括車站未公告票價、列車時刻資訊，以及月台應標示旅客等候位置等，市府即刻要求捷運工程局與高雄捷運公司，儘速完成「營運前須改善事項」，並函報交通部取得營運許可為目標，至於其他大、小輕軌缺失，都要一一確實改善。

    高市副市長林欽榮指出，輕軌C21站及C21A站將與美術館園區景觀結合，透過與美術館協力創作，呼應美術館東側地景水流漣漪意象，以白色漣漪作為車站的設計發想及造型特色；聯合醫院站（C22）則是全線輕軌最緊靠醫療機構的車站，未來就醫民眾下車前往醫院門口不到十公尺，對於高齡長者或行動不便的民眾比搭乘電梯上下樓層的捷運還要方便。

    針對交通部及履勘委員提出各項建言與要求，市府表示將陸續補正缺失，盼依既定目標，待捷運局補正修正缺失後，再送交通部核准後，盼今年10月能如期通車試營運，讓民眾早日享受輕軌帶來的便利性，共同參與藝術盛事。

    交通局表示，捷運局及高捷公司儘速針對相關缺失立即進行改善，再依程序報請交通部核准營運；營運通車後，全市環狀輕軌營運路線將達17.1公里，服務範圍增為31站，屆時搭乘輕軌將可到達美術館、聯合醫院外，更在輕軌愛河之心站與捷運凹子底站，提供輕軌與捷運紅線轉乘服務。

    輕軌全長22.1公里，若今年十月如期通車後，總通車里程將達77％，C24愛河之心站到C32凱旋公園站的大順路段，預計明年底就可完工通車。

    交通部南下履勘同步演練二階輕軌撞況、出軌，今列28項缺失待改善。（記者黃良傑攝）

    交通部南下履勘同步演練二階輕軌撞況、出軌，今列28項缺失待改善。（記者黃良傑攝）

    交通部南下履勘同步演練二階輕軌撞況、出軌，今列28項缺失待改善。（記者黃良傑攝）

    交通部南下履勘同步演練二階輕軌撞況、出軌，今列28項缺失待改善。（記者黃良傑攝）

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