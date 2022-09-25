高市狂犬病疫苗注射率全國第一 陳其邁籲：1年打1次

市長陳其邁今出席世界狂犬病日在高雄活動。（記者王榮祥攝）

2022/09/25 19:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕迎接928世界狂犬病日，高市「雄狂音樂派－2022世界狂犬病日在高雄」活動今登場，吸引許多毛小孩跟家人參加，市長陳其邁也專程到場致意，提到高雄狂犬病疫苗注射率全國第一，呼籲飼主1年為毛小孩打1次、保護毛小孩。

這場活動由高雄市長陳其邁、農委會動植物防疫檢疫局長杜文珍共同主持，邀請防檢局護國神犬、檢疫犬「Richard」展示邊境檢查的英姿，還有知名網紅「林叨囝仔」化身動保防疫大使站台，宣導狂犬病防疫重要性。

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陳其邁表示，高雄市狂犬病疫苗注射率是全國第一，並提醒狂犬病疫苗1年打1次，記得為寵物家人定期施打疫苗、保護毛小孩健康；高雄市也會持續整合資源，照顧好毛小孩，打造動物友善城市。

928世界狂犬病日起源於2007年非營利組織「狂犬病世界聯盟（GARC）」發起，並得到聯合國等國際組織共同支持，後續更演變為全球各國共同響應的紀念日。

高市有超過10萬個毛孩家庭，多年來高市動保處引入民間資源，與獸醫師公會、寵物業公會等民間團體合作推動防疫與動物保護有成，尤其狂犬病疫苗注射率超過7成，為6都第一。

狂犬病可藉由罹病動物抓傷咬傷後感染所有哺乳類動物、包括人類，且發病後之致死率幾近100%，呼籲犬貓施打狂犬病疫苗，是防範狂犬病最好的方法。

陳其邁致詞時表示，高雄不僅是人權城市，更是尊重生命的友善城市，自己擔任立委時，便為推動毛小孩用藥、公寓大廈管理條例致力修法。

而為提升毛小孩動物福利，除現有2處寵物公園，近期養工處等單位也已規畫在仁武、鳳山、前鎮等5處設置寵物活動區，盼讓毛孩有更多遊憩空間。

此外，目前高雄市認證的動物友善空間計有79處，涵蓋餐飲、旅館、百貨、零售、交通運輸業等，市府將持續擴大招募業者加入，讓好主人可以帶著心愛的毛孩來高雄各地共享溫馨時光。

世界狂犬病日在高雄活動今在凹子底森林公園登場。（記者王榮祥攝）

世界狂犬病日在高雄活動吸引許多家長帶著毛小孩、自己的小孩參加。（記者王榮祥攝）

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