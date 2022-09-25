為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高市狂犬病疫苗注射率全國第一 陳其邁籲：1年打1次

    市長陳其邁今出席世界狂犬病日在高雄活動。（記者王榮祥攝）

    市長陳其邁今出席世界狂犬病日在高雄活動。（記者王榮祥攝）

    2022/09/25 19:45

    〔記者王榮祥／高雄報導〕迎接928世界狂犬病日，高市「雄狂音樂派－2022世界狂犬病日在高雄」活動今登場，吸引許多毛小孩跟家人參加，市長陳其邁也專程到場致意，提到高雄狂犬病疫苗注射率全國第一，呼籲飼主1年為毛小孩打1次、保護毛小孩。

    這場活動由高雄市長陳其邁、農委會動植物防疫檢疫局長杜文珍共同主持，邀請防檢局護國神犬、檢疫犬「Richard」展示邊境檢查的英姿，還有知名網紅「林叨囝仔」化身動保防疫大使站台，宣導狂犬病防疫重要性。

    陳其邁表示，高雄市狂犬病疫苗注射率是全國第一，並提醒狂犬病疫苗1年打1次，記得為寵物家人定期施打疫苗、保護毛小孩健康；高雄市也會持續整合資源，照顧好毛小孩，打造動物友善城市。

    928世界狂犬病日起源於2007年非營利組織「狂犬病世界聯盟（GARC）」發起，並得到聯合國等國際組織共同支持，後續更演變為全球各國共同響應的紀念日。

    高市有超過10萬個毛孩家庭，多年來高市動保處引入民間資源，與獸醫師公會、寵物業公會等民間團體合作推動防疫與動物保護有成，尤其狂犬病疫苗注射率超過7成，為6都第一。

    狂犬病可藉由罹病動物抓傷咬傷後感染所有哺乳類動物、包括人類，且發病後之致死率幾近100%，呼籲犬貓施打狂犬病疫苗，是防範狂犬病最好的方法。

    陳其邁致詞時表示，高雄不僅是人權城市，更是尊重生命的友善城市，自己擔任立委時，便為推動毛小孩用藥、公寓大廈管理條例致力修法。

    而為提升毛小孩動物福利，除現有2處寵物公園，近期養工處等單位也已規畫在仁武、鳳山、前鎮等5處設置寵物活動區，盼讓毛孩有更多遊憩空間。

    此外，目前高雄市認證的動物友善空間計有79處，涵蓋餐飲、旅館、百貨、零售、交通運輸業等，市府將持續擴大招募業者加入，讓好主人可以帶著心愛的毛孩來高雄各地共享溫馨時光。

    世界狂犬病日在高雄活動今在凹子底森林公園登場。（記者王榮祥攝）

    世界狂犬病日在高雄活動今在凹子底森林公園登場。（記者王榮祥攝）

    世界狂犬病日在高雄活動吸引許多家長帶著毛小孩、自己的小孩參加。（記者王榮祥攝）

    世界狂犬病日在高雄活動吸引許多家長帶著毛小孩、自己的小孩參加。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》被動物咬傷別慌張 食藥署：牢記2步驟「先清洗再消毒」
    2022/08/27 16:29

    健康網》被動物咬傷別慌張 食藥署：牢記2步驟「先清洗再消毒」
    狂犬病疫苗施打率 桃園市僅4成有待加強
    2022/06/28 18:35

    狂犬病疫苗施打率 桃園市僅4成有待加強

    富人思維的「買房哲學」
    孩童被寵物咬傷 第一時間先沖洗傷口
    2022/04/27 05:30

    孩童被寵物咬傷 第一時間先沖洗傷口
    4月狂犬病疫苗補強注射月 「你家毛寶貝施打了沒？」
    2022/04/09 13:03

    4月狂犬病疫苗補強注射月 「你家毛寶貝施打了沒？」

    交通換空間 北客夢寐以求的別墅人生
    生活今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播