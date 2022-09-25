為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    首屆高市原民運動會落幕 勝者明年挑戰全國原運會

    首屆高市原民運動會今落幕。（記者王榮祥翻攝）

    首屆高市原民運動會今落幕。（記者王榮祥翻攝）

    2022/09/25 19:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕經兩天激烈拚戰，首屆高雄市原住民族運動會、現代球類與傳統射箭今下午圓滿落幕，各組優勝選手與團隊、將代表高雄出征明年在台北舉辦的全國原住民族運動會。

    高市原民會說明，今年共有傳統射箭21隊、慢速壘球16隊、籃球11隊、排球17隊、槌球4隊，合計69隊、600多名原住民運動青年共襄盛舉。

    比賽結果，傳統射箭公開男子組個人賽第一名林廉義、第二名謝志濠、第三名鍾明俊、第四名李順德；團體賽冠軍孤巴察鵝射箭隊；公開女子組個人賽第一名謝婉貞、第二名朱芯甯、第三名陳海恩、第四名洪靜茹，團體賽冠軍寶杉射箭隊。

    青少年男子組個人賽第一名顏恩哲、第二名黃詠浚、第三名洪嘉星、第四名顏國璽，團體賽冠軍那瑪厲害；青少年女子組個人賽第一名楊珮珊、第二名盧采妮、第三名李涵萱、第四名朱雒亞，團體賽冠軍那瑪漂亮。

    慢速壘球選拔組公開男子組冠軍老虎王棒壘，選拔組公開女子組冠軍高雄市旅高青年女壘；籃球公開男子組冠軍高雄市原青隊，公開女子組冠軍仙女下凡來打球；槌球公開男子組與女子組冠軍皆為茂林區隊。

    以上成功爭霸高雄的選手們，即將代表高雄市、參加明年於台北市舉辦的全國原住民族運動會。

    首屆高市原民運動會今落幕。（記者王榮祥翻攝）

    首屆高市原民運動會今落幕。（記者王榮祥翻攝）

    首屆高市原民運動會今落幕。（記者王榮祥翻攝）

    首屆高市原民運動會今落幕。（記者王榮祥翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    首屆高市原運會今開幕 陳其邁出席選手之夜為600位選手打氣
    2022/09/24 21:53

    首屆高市原運會今開幕 陳其邁出席選手之夜為600位選手打氣
    原住民族傳統射箭賽 「傳奇射箭隊」榮獲團體組冠軍
    2022/07/03 19:41

    原住民族傳統射箭賽 「傳奇射箭隊」榮獲團體組冠軍

    富人思維的「買房哲學」
    宜蘭原民運閉幕桃園最大贏家 下屆交棒給台北市
    2021/03/22 19:32

    宜蘭原民運閉幕桃園最大贏家 下屆交棒給台北市

    A7雙語學區正核心19～29坪聰明學霸宅
    生活今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播