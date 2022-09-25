首屆高市原民運動會落幕 勝者明年挑戰全國原運會

首屆高市原民運動會今落幕。（記者王榮祥翻攝）

2022/09/25 19:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕經兩天激烈拚戰，首屆高雄市原住民族運動會、現代球類與傳統射箭今下午圓滿落幕，各組優勝選手與團隊、將代表高雄出征明年在台北舉辦的全國原住民族運動會。

高市原民會說明，今年共有傳統射箭21隊、慢速壘球16隊、籃球11隊、排球17隊、槌球4隊，合計69隊、600多名原住民運動青年共襄盛舉。

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比賽結果，傳統射箭公開男子組個人賽第一名林廉義、第二名謝志濠、第三名鍾明俊、第四名李順德；團體賽冠軍孤巴察鵝射箭隊；公開女子組個人賽第一名謝婉貞、第二名朱芯甯、第三名陳海恩、第四名洪靜茹，團體賽冠軍寶杉射箭隊。

青少年男子組個人賽第一名顏恩哲、第二名黃詠浚、第三名洪嘉星、第四名顏國璽，團體賽冠軍那瑪厲害；青少年女子組個人賽第一名楊珮珊、第二名盧采妮、第三名李涵萱、第四名朱雒亞，團體賽冠軍那瑪漂亮。

慢速壘球選拔組公開男子組冠軍老虎王棒壘，選拔組公開女子組冠軍高雄市旅高青年女壘；籃球公開男子組冠軍高雄市原青隊，公開女子組冠軍仙女下凡來打球；槌球公開男子組與女子組冠軍皆為茂林區隊。

以上成功爭霸高雄的選手們，即將代表高雄市、參加明年於台北市舉辦的全國原住民族運動會。

首屆高市原民運動會今落幕。（記者王榮祥翻攝）

首屆高市原民運動會今落幕。（記者王榮祥翻攝）

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