高雄輕軌美術館至大順路段拚10月通車 交通部今履勘

交通部今天進行高雄環狀輕軌C20（台鐵美術館站）至C24站（愛河之心站）路段履勘，圖為模擬演練。（交通部提供）

2022/09/25 18:43

〔記者陳心瑜／台北報導〕高雄環狀輕軌C20（台鐵美術館站）至C24站（愛河之心站）路段預計今年10月通車，交通部今天進行履勘，履勘小組共提出須改善事項計有28項，其中6項為「營運前須改善事項」，高雄市政府於確認完成改善並報交通部核准後，再由高雄市政府決定通車日期。

交通部表示，履勘小組分成土建、機電及營運三組進行履勘作業，於各分組完成履勘作業經討論後，最後於總結會議中確認履勘結論，履勘小組共提出須改善事項計有28項，其中6項為「營運前須改善事項」、10項為「一般注意改善事項」及12項為「後續建議改善事項」。

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交通部表示，營運前須改善事項共6項包括：車站未公告票價及列車時刻資訊，應改善；月台應標示旅客等候之車門位置，應改善；C21A、C21站結構柱洗石子基座應增設警示設施，應改善；C22行人通道旁路緣石未完整提醒民眾勿闖入軌道及往聯合醫院引導標示不足，應改善；C23站灑水龍頭凸出地面太高，無警示標示，應改善；C24設施設備，應改善包括月台尾端近博愛路口處未設置往R13之動線指引、月台終端未設禁止闖越標示。

有關「營運前須改善事項」部分，高雄市政府於確認完成改善並報交通部核准後，再由高雄市府決定通車日期；「一般注意改善事項」請高雄市政府自行辦理改善及追蹤列管，至「後續建議改善事項」則請高雄市政府於辦理後續延伸路線時參考改善。

交通部說明，本次履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議，履勘模擬演練情境為聯合醫院站C22至龍華國小站C23單線雙向區間，列車於中華路口因遭車輛撞擊，致發生出軌，列車失去動力，旅客受傷，相關緊急應變情形。今日模擬演練進行列車頂升、復軌及列車聯結作業，順利完成。

交通部說，履勘範圍係高雄環狀輕軌台鐵美術館站（C20）至愛河之心站（C24）路段，長度約2.3公里，共5座地面車站，經高雄市政府於今年8月30日辦理初勘，並完成「履勘前須改善事項」改善完成報告後，於9月1日依據大眾捷運法第15條規定報請交通部派員履勘。

交通部表示，依規定籌組履勘小組，由路政司林司長福山擔任召集人，分成土建、機電及營運等三組，每組各邀請3位專家學者組成，經交通部鐵道局9月15日完成履勘形式審查，交通部於9月21日召開履勘前置會議，經履勘委員討論後於今天25日辦理本案履勘作業。

交通部指出，本路段通車啟用後，高雄輕軌服務範圍將由現行26站增至31站，輕軌通車營運是以市區環狀交通核心，逐步串聯重要交通節點、醫療服務、休閒遊憩等重要旅次站點，新增愛河之心站（C24）將與可與高雄捷運紅線凹仔底站（R13）轉乘，將更擴大民眾通勤、就學、就醫、旅遊的需求服務的供給，提升軌道路網服務範圍，增加大眾運輸系統可及性。

交通部今天進行高雄環狀輕軌C20（台鐵美術館站）至C24站（愛河之心站）路段履勘，圖為現場設施設備檢視。（交通部提供）

交通部今天進行高雄環狀輕軌C20（台鐵美術館站）至C24站（愛河之心站）路段履勘，圖為現場設施設備檢視。（交通部提供）

交通部今天進行高雄環狀輕軌C20（台鐵美術館站）至C24站（愛河之心站）路段履勘，圖為模擬演練。（交通部提供）

交通部今天進行高雄環狀輕軌C20（台鐵美術館站）至C24站（愛河之心站）路段履勘，圖為模擬演練。（交通部提供）

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