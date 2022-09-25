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    高市+3733 莫德納次世代疫苗開打2天2424人接種

    莫德納次世代疫苗今日開打第2天，捷運美麗島站疫苗接種站民眾接種踴躍。（衛生局提供）

    莫德納次世代疫苗今日開打第2天，捷運美麗島站疫苗接種站民眾接種踴躍。（衛生局提供）

    2022/09/25 17:58

    〔記者方志賢／高雄報導〕高市今新增3733例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案，莫德納次世代疫苗今開打第2天，民眾接種踴躍，累計2日共2424人完成接種，市長陳其邁表示，明起420合約醫療院所及23衛生所提供次世代疫苗接種服務，並提醒長輩近期已可接種第5劑。

    衛生局表示，高市今新增3733例本土確診個案、18例境外移入個案，盛行率24.5%；目前負壓隔離及專責病房總計682床，空床率45.6%，量能充足無虞。

    陳其邁提醒，目前疫情雖持平，COVID-19主流病毒株BA.5流感化、社區化的趨勢明確，仍應持續提高警覺落實防疫，一旦出現症狀要主動就醫快篩，更要注意家中老、小健康狀況，及早診斷及早就醫用藥。

    衛生局說，莫德納次世代疫苗今日開打第2天，鳳山行政中心大禮堂、捷運美麗島站疫苗接種站民眾接種踴躍，累計2日共2424人完成接種，符合第一階段次世代疫苗的接種對象（65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者）儘速接種追加劑（第3、4、5劑），明起疫苗接種合約醫療院所及23衛生所也提供次世代疫苗接種服務。

    衛生局說明，長者、長照機構住民等脆弱族群應儘速接種疫苗外，嬰幼兒及學齡孩童不易落實戴口罩，且校園群體生活均會提高感染風險，因此，6個月至11歲兒童應儘速完成接種第2劑疫苗，12至17歲青少年則應完成第3劑疫苗，以降低孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）發生的風險及染疫後重症、死亡機率。

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    高市今新增3733例武漢肺炎本土個案。（市府提供）

    高市今新增3733例武漢肺炎本土個案。（市府提供）

    莫德納次世代疫苗今日開打第2天，鳳山行政中心大禮堂接種站民眾接種踴躍。（市府提供）

    莫德納次世代疫苗今日開打第2天，鳳山行政中心大禮堂接種站民眾接種踴躍。（市府提供）

    衛生局說，符合第一階段次世代疫苗的接種對象，包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者儘速接種追加劑（第3、4、5劑）。（市府提供）

    衛生局說，符合第一階段次世代疫苗的接種對象，包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者儘速接種追加劑（第3、4、5劑）。（市府提供）

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