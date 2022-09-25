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    東京旅展 「台灣館」人氣爆棚獲頒獎項

    東京旅展「台灣館」的古早味布置，吸引大批旅遊業者和民眾入館參觀。（記者林翠儀攝）

    東京旅展「台灣館」的古早味布置，吸引大批旅遊業者和民眾入館參觀。（記者林翠儀攝）

    2022/09/25 17:37

    〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕相隔4年舉辦的東京旅展「Tourism EXPO Japan 2022」在今天閉幕，「台灣館」今年以柑仔店、台式扛棒、紅燈籠等布置得充滿古早味，不但受到參觀民眾好評，也受到旅遊專家的青睞獲頒「實行委員長賞」，為重啟台日觀光帶來好兆頭。

    東京旅展今年有來自全球78個國家和地區、日本47個都道府縣的1018家企業和團體，以「挑戰新時代～重啟」為主題進行參展。台灣今年由台灣觀光協會會長葉菊蘭與交通部觀光局副局長林信任率領近40位旅遊業者參展。

    今年台灣館設計用柑仔店、台式扛棒、紅燈籠、古早味童玩、屋台攤車、紅椅頭，展現台灣懷舊親和力，完整呈現原汁原味的台灣雰圍、各業者提供豐富的台灣旅遊情報資訊等，是獲得「實行委員長賞」的理由，這也是台灣館繼2017年、2019年之後，第3度獲獎。

    現場工作人員表示，台灣展攤復古風設計、傳統文化布袋戲和原住民演出，熱鬧的氛圍喚起日本民眾對台灣的旅遊記憶，而每天大排長龍的扭蛋抽獎，更是人氣強強滾。繼日前發布免簽、免隔離等利多消息後，旅展最後一天再度傳來台灣館獲獎的好消息，令工作人員興奮不已。

    台灣今年參加東京旅展，再次獲頒「實行委員長賞」，交通部觀光局副局長林信任（右二）與觀光協會東京事務所所長鄭憶萍（左二）代表上台領獎。（觀光協會東京事務所提供）

    台灣今年參加東京旅展，再次獲頒「實行委員長賞」，交通部觀光局副局長林信任（右二）與觀光協會東京事務所所長鄭憶萍（左二）代表上台領獎。（觀光協會東京事務所提供）

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