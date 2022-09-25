台南年底招聘300名清潔人員 招考方式有重大變革

南市環保局年底將招考清潔隊臨時人員300名，預計下個月即可公告甄選須知。（記者蔡文居攝）

2022/09/25 17:41

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局今年底將招考清潔隊儲備臨時人員，目前正在辦理招標作業。環保局表示，預計下個月即可公告甄選須知，預計錄取300名候用清潔人員。今年有重大變革，跟往年最大不同，在於一般組將男女分開招考，以示公平及避免清潔隊員男女性別失衡。

環保局長謝世傑表示，台南市自2001年11月第1次辦理清潔隊人員公開招考，就都委託第三公正機構，以公開、透明的方式辦理招考作業，以示公正，並避免外界有黑箱作業的質疑。今年環保局將招考300人，目前已在辦理招標作業，預計10月就可對外公告招考，預定最晚今年11月或12月辦理招考。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，招考方式一樣採扛沙包方式辦理，女生負重8公斤，男生則15公斤，依規定路線完成30公尺折返共計60公尺的競速測驗。而過去是男女不分組一起考，但因先天性的差異，即使女性扛比較輕，還是跑不贏男生。因此，今年招考有略做改變，在一般組部分，將分為男生組和女生組，各自評比，以示公平。

謝世傑說，台南市清潔隊員和臨時人員現有2030多人，目前男女比例約8:2，已嚴重失衡。因此今年招考一般組將拆開分為男生組和女生組，其他組別則不變。

環保局說，清潔人員基本工資加清潔獎金，月薪約3萬多元，升為正式人員後，加上加班費，薪水逾4萬元。招考方式及薪資，將以正式公告為主。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法