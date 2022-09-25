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    澎湖草樹仔尾公園揭牌 垃圾山變綠地公園

    原本是垃圾山的草蓆仔尾，搖身一變成為公園綠地。（記者劉禹慶攝）

    原本是垃圾山的草蓆仔尾，搖身一變成為公園綠地。（記者劉禹慶攝）

    2022/09/25 16:49

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本是澎湖垃圾堆積場的草蓆仔尾垃圾山，在縣長賴峰偉第1、2任期遷移，如今第3任縣長期間改建為綠地公園，今日舉行揭牌典禮，並取其諧音為「草樹仔尾公園」，由賴峰偉與澎湖縣議長劉陳昭玲共同主持。

    草樹仔尾古名又稱草蓆仔尾，其中部分曾是馬公市區內最大的垃圾掩埋場，後因容積爆量，掩埋場逐漸成為垃圾山，加上附近的亂葬崗、火葬場，成了都市的3大毒瘤。賴峰偉在第1、2任內，先是爭取澎湖垃圾外運高雄代焚化，再積極遷墓，活化土地，設立文光國小、闢建濱海步道，讓草樹仔尾環境大改革。

    賴峰偉表示，這一任府會合作，將草樹仔尾在設立汙水廠、公五、公六、媽祖文化園區。草樹仔尾公園的啟用，象徵觀音亭濱海綠廊道雛型已現，未來完整的濱海遊憩軸帶將從澎水一路延伸到重光媽祖，相信會是澎湖觀光休閒最大亮點。劉陳昭玲表示，對於草樹仔尾環境改造一直相當重視，現在草樹仔尾公園完成，未來若垃圾山遷移，這一覽無遺的綠廊道，將會是澎湖最美的後花園。

    林務公園管理所指出，草樹仔尾公園呈南北狹長型，面積約6729.96平方公尺，南有觀音亭休閒園區，北鄰重光媽祖園區，並緊鄰觀景海堤步道及民族路景觀風貌，視野絕佳，可觀賞夕陽及連綿的海岸線。公園內部規劃綠地親子活動區、校外教學活動區、散步道等，由於鄰近光榮水資中心，公園使用回收水再澆灌園區植物，一舉數得。

    草樹仔尾公園揭牌，由府會雙首長等人主持。（記者劉禹慶攝）

    草樹仔尾公園揭牌，由府會雙首長等人主持。（記者劉禹慶攝）

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