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    仙公廟文昌文化季表揚277學生 受惠學子演奏鼓勵勇敢追夢

    鎮南宮仙公廟今年文昌文化季首邀企業家頒獎表揚學生，圖為董事長何秉昌、傑祥漁業董事長蔡利雄（中）與學生合照留念。（記者陳文嬋攝）

    鎮南宮仙公廟今年文昌文化季首邀企業家頒獎表揚學生，圖為董事長何秉昌、傑祥漁業董事長蔡利雄（中）與學生合照留念。（記者陳文嬋攝）

    2022/09/25 17:07

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鎮南宮仙公廟今與鳳山區公所舉辦文昌文化季，頒獎表揚19校學生共277人，今年首邀企業家頒獎作為學生榜樣，台南藝術大學學生鄭賀元感謝廟方贊助7年學雜費，演奏中提琴激勵學子勇敢追夢。

    鳳山鎮南宮仙公廟歷史悠久，建廟超過200年，今舉辦文昌文化季，頒獎表揚19校學生共277人，獎勵學生重視品德，由各校推薦品行優良、尊師重道、孝順父母的學生，不一定在校成績要名列前茅，每人頒發1000元獎學金。

    廟方今年首度邀請在地企業家為學生頒獎，包括傑祥漁業董事長蔡利雄、正源木業董事長劉光榮、雅政營造董事長姜坤財，鼓勵學生以他們為榜樣，作為人生目標。

    市長陳其邁到場先上香參拜呂仙祖，他致詞表示，鎮南宮仙公廟是鳳山信仰中心，長期頒發獎學金嘉惠學子，最令人感動的是，廟方獎學金發放對象首重學子品德，要求為人處事。

    他說，台灣社會最需要的人，不是在學校很會讀書的人，最重要是品德好，為人處世會幫助別人，對社會有貢獻，在家孝順父母，做到我為人人、人人為我，期許學子未來出社會，能秉持廟方濟世助人精神回饋社會，讓社會正能量一棒一棒傳下去。

    董事長何秉昌表示，廟宇帶給社會的力量，不只是信仰、安定民心，更要教化人心，透過舉辦文昌文化季，讓學子從小向善，重視品德教育，長大成為國家棟樑，更是安定社會的力量。

    值得一提的是，台南藝術大學學生鄭賀元出身中低收入戶的單親家庭，從小很有音樂天分，但因家貧沒錢補習，阿嬤心疼他以老人年金支付，每月只能補習1次，鄭賀元努力學習，國三以全國音樂比賽第二名成績保送雄中音樂班，選擇就讀台南藝術大學七年一貫音樂系。

    廟方幫他支付7年學費，鄭賀元也不負廟方栽培，每學期成績優異，2020年奪下全國音樂比賽高中A組中提琴特優第一名，他今現場演奏中提琴，激勵學子勇敢追夢，感謝廟方長期贊助學雜費，讓他放心追求音樂夢，沒有後顧之憂，他取之於社會，會回饋於社會，未來創作更多音樂，豐富社會大眾心靈。

    廟方現場規劃智慧門、狀元門，讓學生過門消災解厄、開啟智慧，還擺放1隻鐵牛，身上掛滿毛筆，讓學生免費拿取，象徵拔智慧毛，各個都能增長智慧、金榜題名。

    台南藝術大學學生鄭賀元感謝廟方贊助7年學雜費，演奏中提琴激勵學子勇敢追夢。（記者陳文嬋攝）

    台南藝術大學學生鄭賀元感謝廟方贊助7年學雜費，演奏中提琴激勵學子勇敢追夢。（記者陳文嬋攝）

    現場規劃智慧門、狀元門，讓學生過門消災解厄、開啟智慧。（記者陳文嬋攝）

    現場規劃智慧門、狀元門，讓學生過門消災解厄、開啟智慧。（記者陳文嬋攝）

    現場擺放1隻鐵牛，身上掛滿毛筆，讓學生免費拿取，象徵拔智慧毛、增長智慧。（記者陳文嬋攝）

    現場擺放1隻鐵牛，身上掛滿毛筆，讓學生免費拿取，象徵拔智慧毛、增長智慧。（記者陳文嬋攝）

    市長陳其邁與學生、家長開心擊掌。（記者陳文嬋攝）

    市長陳其邁與學生、家長開心擊掌。（記者陳文嬋攝）

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