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    2022神岡文化季 融入客家元素促多元文化交流

    神岡文化季，民眾體驗古禮抓周活動。（客委會提供）

    神岡文化季，民眾體驗古禮抓周活動。（客委會提供）

    2022/09/25 16:36

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市客家事務委員會傳承客家文化，與神岡區公所合作在潭雅神綠園道和平場站辦理「2022神岡文化季-遇見石頭公 玩藝hot客」，以「Hakka」（客家）元素規劃闖關遊戲、動手玩客庄工藝、手作客家食味等活動，促進多元文化交流。

    中市客委會主委江俊龍表示，神岡區有11％的客家人口，還有很多「客底」的客家後代，這次活動結合在地石頭公民俗信仰與客家藝文，透過多元文化教育與在地參與，讓市民瞭解客家族群及對地方開墾的貢獻，增進不同文化互動交流。

    神岡區長劉汶軒表示，神岡區公所自108年起以「神岡文化季」為名，將神岡在地特色打造成各式藝文活動，包含農藝、玩藝、民俗信仰、客家文化、音樂戲劇等，今年是第4年舉辦，期許未來能持續提供與眾不同的展演與文化體驗。

    「2022神岡文化季-遇見石頭公 玩藝hot客」昨天舉行，現場還有「趣味抓周」及「客家小學堂」等活動，寓教於樂，讓民眾學習客語，了解客家文化，並邀請入圍多屆金曲獎的客家樂團「iColor 愛客樂」演出，以自由、豐富、無限制的曲風，打造當代客家流行音樂新勢力。

    客委會主委江俊龍及立委楊瓊瓔與民眾互動教學客語。（客委會提供）

    客委會主委江俊龍及立委楊瓊瓔與民眾互動教學客語。（客委會提供）

    快樂鳥親子故事劇場演繹清代開墾先驅張達京與石頭公短劇。（客委會提供）

    快樂鳥親子故事劇場演繹清代開墾先驅張達京與石頭公短劇。（客委會提供）

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