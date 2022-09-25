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    山上天后宮玉二聖母監製 百年水道老員工、耆老手工揉製紀念茶

    台南山上水道老員工、社區耆老，一起在山上天后宮玉二聖母監製下，以手工揉茶。（記者劉婉君攝）

    台南山上水道老員工、社區耆老，一起在山上天后宮玉二聖母監製下，以手工揉茶。（記者劉婉君攝）

    2022/09/25 13:50

    〔記者劉婉君／台南報導〕國定古蹟原台南水道完工啟用100週年，山上花園水道博物館今天邀請水道退休員工、地方耆老，由玉二聖母監製，手工捻製茶青，並以在地的鳳梨一起焙製百年紀念茶。

    製茶活動於山上天后宮正殿舉行，水道退休老員工、山上區7個里的居民代表、自來水公司人員等，一起在聖母監製下，由台南知名文化茶人、奉茶茶行負責人葉東泰指導揉茶。

    山上花園水道博物館自1922年開始提供台南市區潔淨生活用水，直到1982年因烏山頭水庫、曾文水庫與潭頂淨水廠陸續完成，功成身退，2019年整修後，成為兼具文化、教育及觀光遊憩的景點。

    水道博物館館長黃文鍠表示，地方傳說山上天后宮玉二聖母早年曾在地方瘟疫盛行時，賜下符令讓居民有潔淨的水可以飲用，與百年前水道建設的意義相同，因此在水道百年的歷史時刻舉辦百年紀念茶的揉茶活動，後續紀念茶也計畫量產。

    立委郭國文協助爭取山上水道百年活動建設經費，今天也參與揉茶，他說，希望透過在廟口製茶，傳承文化及社區參與，鳳梨韻味的水道茶，加上聖母加持，可以成為山上區的特產，為百年活動增加更豐富的元素。

    台南山上水道老員工、社區耆老，一起在山上天后宮玉二聖母監製下，以手工揉茶。（記者劉婉君攝）

    台南山上水道老員工、社區耆老，一起在山上天后宮玉二聖母監製下，以手工揉茶。（記者劉婉君攝）

    百年揉茶機出動，協助製作山上水道百年紀念茶，立委郭國文（右）也下場體驗。（記者劉婉君攝）

    百年揉茶機出動，協助製作山上水道百年紀念茶，立委郭國文（右）也下場體驗。（記者劉婉君攝）

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