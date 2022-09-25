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    台東偏鄉教師獲選典範教師車禍亡 父親代受獎帶回榮耀

    任教於達仁鄉土?vusam文化實驗小學老師吳佳霖獲選為台東縣典範學習教師，不幸去年底因車禍喪生。今天表揚大會中，吳佳霖的父親出席領獎，從縣長饒慶鈴手中帶回屬於佳霖老師的榮耀。（記者黃明堂攝）

    任教於達仁鄉土?vusam文化實驗小學老師吳佳霖獲選為台東縣典範學習教師，不幸去年底因車禍喪生。今天表揚大會中，吳佳霖的父親出席領獎，從縣長饒慶鈴手中帶回屬於佳霖老師的榮耀。（記者黃明堂攝）

    2022/09/25 11:43

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府教育處今天在秀泰影城辦理「111年度教師節表揚大會」，縣長饒慶鈴表揚231位教育工作者，會後並安排勵志電影欣賞。饒慶鈴除了肯定並感謝教師對教學的奉獻，期勉教師不忘教育初衷、不放棄任何孩子，縣府也將持續提升教育環境及增進教師福利，共同為教育文化努力。

    今天的頒獎典禮中有位永遠無法親自領獎的受獎者。任教於達仁鄉土坂vusam文化實驗小學老師吳佳霖，長期服務偏鄉，以自身專業學養回饋部落，獲選為台東縣典範學習教師，但不幸去年底因車禍喪生，讓親師生深感惋惜，今天表揚大會中，吳佳霖老師的父親在學校同仁的陪伴下出席領獎，帶回屬於佳霖老師的榮耀。

    今年受表揚的教育工作人員共231位，包含教育典範學習教師、特殊優良教育相關工作人員及服務滿40年、30年、20年、10年資深優良教師。教育處及承辦馬蘭國小首次在電影院舉辦表揚活動，典禮儀式後並播放電影「奇怪的數學家」，與老師們一起欣賞意外的數學課程如何改變學生的人生。

    縣府教育處說明，今日頒發「教育典範學習教師」是111年度新設立獎項，包含「師鐸獎」、「吳金玉、吳陳金桂教育公益信託優良教師」及「台東縣特殊優良教師」等共有14位教師獲殊榮，提供獲獎教師共約50萬元進行友善班級經營、改善教學設備及研究發展等教育用途。

    今年獲教育部教育奉獻獎的校長楊瑞良，自蘭嶼高中退休後仍持續關懷臺東、蘭嶼偏鄉教育，引進校內外資源發展民族文化教育，給學生鼓勵與關懷；獲教育部師鐸獎殊榮的是新生國中主任楊鵲彬，任教22年，在教學上運用設計專長開發學生潛能和興趣，承擔許多全縣比賽、展演活動等規劃，使校園更加真善美，並榮獲各項評比大獎。

    獲得「吳金玉、吳陳金桂教育公益信託優良教師」是利嘉國小老師陳佳淇和桃源國中主任李宗遠。陳佳淇善用視覺藝術專長，長期指導學生屢獲獎項，用繪畫穩定孩子情緒，從而協助改善親子關係；李宗遠主任擔任學校總務主任，盡心盡力改善校園環境與軟硬體教學設備，深受同儕肯定。

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