她在臉書徵男友 網友笑翻：「我6歲，求認識」

一名網友在臉書徵友的文章被轉貼，引來網友熱議。圖為示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2022/09/25 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕近日，臉書「爆廢公社」出現一則轉貼文章，內容竟是一名自稱7歲的網友想要徵男友，讓轉貼文章的網友不禁大嘆「我到底看了什麼」？留言區有網友回覆「這是在找爸爸嗎」、「妳不是找男朋友，應該是另尋生父」、「她是缺父愛吧」，甚至有網友搞笑留言「我6歲，求認識」。

有網友在臉書社團爆廢公社轉貼別人的發文，該文章第一句話就開門見山表示自己是來「找男盆友」，另外還附上年齡「我7歲」，明顯是想要在臉書上徵友。該網友繼續條列自己想要的條件「要成熟、要長得帥、要寵我、藥膏、有錢、有腹肌、狼狗奶狗都行、不可以說分手」。

請繼續往下閱讀...

「藥膏」一出現在眾多條件中，便引起網友熱議，留言瞬間擠爆留言區，有網友爆笑回應「藥膏？那應該70歲了」、「藥膏、要高傻傻分不清」、「受傷需要藥膏」，也有網友嘲諷留言「這是在找爸爸嗎」、「心智7歲？」、「請父母帶回去」。

不過，也有網友認真分析文章，認為7歲都還沒認識幾個字，不可能上網發這種文章。甚至也有人當起柯南，推測她應該是7的前後少打1個數字，有可能是17歲，或77歲。這篇貼文發出後也累積了將近2000個讚。

網友徵友條件其中之一「藥膏」讓網友笑爆。（圖取自爆廢公社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法