捷運新三寶？他爆氣怒轟「門神」 反遭逆風噓爆

原PO怒斥在捷運出入口碰到「門神」。（示意圖，資料照）

2022/07/26 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕搭乘大眾運輸除了禁止飲食等明文規範外，還有許多默認的乘客禮儀，然而自我道德約束的範圍往往較為模糊、難以界定，也因此經常在網路上掀起論戰。日前一位網友在匿名論壇Dcard爆氣寫下近800字長文，怒斥一名女乘客靠在列車車廂內出入口護板側滑手機，擋住人潮進出，甚至他進一步規勸也未見禮讓，讓原PO非常憤慨，並拍下照片公審，沒想到反而招致底下千則留言嗆爆。

原PO表示，這已經不是自己第一次在捷運上遇到「門神」，經常看到有人靠在列車上用以隔開座席與出入口的透明護板上，並且無論人潮多寡，都堅守崗位，硬卡在那邊，「打電話去捷運管理公司反應，他們說廣播中已經都有叫大家不要靠在護板上也不要在行進中滑手機......他們已經呼籲大家儘可能往車廂中間移動，但會遵守的人幾乎不存在，就是喜歡擠在門口」。

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他並提到自己有上前提醒這位乘客不要擋路，但對方仍然只是低頭滑手機，「一直到人潮減少，就堅持站在那邊」。這讓他怒斥非常自私，貼出照片，痛批是「捷運上的瞎妹」。

未料，此文一出，底下留言反應卻不如他預期。網友紛紛表示「我也常常靠在那個板子上欸」、「第一次看到站這裡還會被罵，真是長見識了」、「這算門邊還好吧？？？還是你一定要貼牆走？？？」、「這樣就要公審哦大哥，你很閒嘛」。

也有網友指出，原PO在文章中刻意強調該乘客女性身分，「其實根本還好沒有人在乎，反而你在那邊戰性別是不是不妥？」、「原來捷運也可以扯到性別歧視」。

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