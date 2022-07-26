過馬路被罵髒話 美國正妹嘆：台灣除了這點什麼都好

來台七年的美國正妹崔璀璨直言，台灣的交通環境對行人太不友善。（圖取自崔璀璨IG）

2022/07/26 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕台灣是許多外國人嚮往的宜居國度，不過還是有地方值得改進。一名美國正妹近日在Youtube上傳影片，分享來台7年的心得，也訪問許多在台居住的外國人，其中一致被點名的問題就是交通「對行人不友善」。

來自美國的崔璀璨已經在台灣居住7年之久，她表示，曾在台灣考機車駕照，筆試中有一題是「行人過馬路時，汽車機車都禁止跨越斑馬線」，她一開始還以為這部分寫錯了，因為她已經在台灣看過太多汽機車轉彎時不禮讓行人。

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崔璀燦認為，行人在台灣的安全很不受保障，她舉路邊用油漆塗上的「綠色人行道」為例，因為這種人行道沒有高低落差，只要車子想要，隨時都能夠跨上去，幾乎等同虛設；也有一名受訪的愛爾蘭人建議，向東門永康街這類狹小道路，應該整條都規劃成人行道，「人口密集度也不是交通問題無法解決的藉口。」

崔璀璨也分享對台灣交通「最傷心的過往」，有次她媽媽到台灣，母女倆經過台北西門町一個沒有紅綠燈的路口時，她確認了左右都是紅燈之後開始過馬路，走到一半時，卻有一名男性機車騎士從100公尺外加速從兩人面前衝過。

更過分的是，這名騎士還對兩人罵了英文的髒話，這讓崔璀璨感到相當不舒服，她原想讓第一次來台灣的媽媽體驗台灣的好，想不到卻遇上沒水準的人，也很擔心母親會因為這件事就認為這是所有台灣人對外國人的態度。

影片PO出後，引發網友熱烈討論，「講得太好了，大部分的網路溢美之辭，讓台灣人陶醉其中；該是好好檢討台灣交通安全的時候了」、「台灣人平時友善、熱心、但一開車、騎車就忘了該有的禮貌」、「真正愛台灣就是要像崔小姐一樣，平時雖然說了很多台灣的優點，但也能適時勇於說出台灣的缺點。」、「台灣並非完美請外國YouTuber們多適當的揭發缺點」。

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