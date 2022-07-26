台東農會籲鳳梨釋迦保險實損實賠 農金局：農民將付更高保費

釋迦保險說明會上，農民發言批評保險理賠不公。（記者黃明堂攝）

2022/07/26 16:03

〔記者黃明堂／台東報導〕農委會開辦的鳳梨釋迦保險去年出現不同地區理賠金額懸殊的現象，台東地區農會及農民要求改採「實損實賠」保險模式，但農委會農業金融局說，這是未來可行方向，但試算結果，農民所繳保費將比收入保險現制更高。

台東地區農會所屬轄區的釋迦產量占全縣7成，今年度的釋迦保險已開始受理投保至8月15日，農金局今天召開說明會，逾百位農民出席，顯示對此議題關注。包括農會總幹會李建通及多位農民均針對去年保險模式抨擊公平性。

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農民指去年保本型收入保險，有的地區獲理賠金額達每公頃17萬餘元，但卑南鄉最低只有3萬多元，明顯不公平；另外，北農拍賣交易價格明顯高於全國其它交易市場價格，保險計算實際收入以北農價來計算，拉高了農民實際收入，降低了理賠金額，對農民也不公。

農會及農民要求採用實損實賠，也就是農民實際損失多少就賠多少的保險模式。

農金局說明，保險現制是「收入型保障」，並以不同鄉鎮產區的各自平均產量做為基準，並以北農價格為基準來計算當年度實際收入，與過去5年平均收入，以此換算，據以彌補收入差額，去年出現不同鄉鎮產區理賠金額差距大，是受到公所提報產量不同的影響。

農金局說，可行方向是以地區大範圍計算產量基準，再由各別農民自行選擇增加或減少產量系數，也可以自行選擇價格系數，保障愈高的，自然需付出更高保費。

農金局也說明，包括日本及韓國均有實施實損實賠的農業保險，台灣未來也可朝此方向，但需先建立完善的農損認定制度才可能實施，目前尚無實施條件。另外，經試算，實損實賠農民所需繳的保費，也將高於現制。

農委會農業金融局今天在台東地區農會召開釋迦保險說明會。（記者黃明堂攝）

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