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    台大公衛：BA.5八月恐破萬例 指揮中心：快篩確診難證實

    台大公衛學院認為，Omicron變異株亞型BA.5入侵台灣，到8月中旬恐破萬例；指揮中心認為這很難估計，因為目前確診幾乎都是快篩陽性確診，沒做病毒定序無法確認感染的是否為BA.5。（圖由指揮中心提供）

    台大公衛學院認為，Omicron變異株亞型BA.5入侵台灣，到8月中旬恐破萬例；指揮中心認為這很難估計，因為目前確診幾乎都是快篩陽性確診，沒做病毒定序無法確認感染的是否為BA.5。（圖由指揮中心提供）

    2022/07/26 15:26

    〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情目前處於平原期，台大公衛學院認為，Omicron變異株亞型BA.5入侵台灣，到8月中旬恐破萬例；中央流行疫情指揮中心認為這很難估計，因為目前確診幾乎都是快篩陽性確診，沒做病毒定序無法確認感染的是否為BA.5。

    台灣大學公衛學院教授陳秀熙分析，推估台灣在8月中旬後會有一波較顯著的流行，不過台灣的免疫防火牆已築起，不至於重演6月份的大流行。

    指揮中心發言人莊人祥說，這很難估計，因為目前都是用快篩陽性等同確診，沒做病毒定序無法知道感染的是哪種亞型。但莊人祥指出，可以參考的是疫情確診狀況，例如現在是逐步往下降，但未來若看到疫情緩步上升，且抽檢部分本土案例作定序，若有一定比例的BA.5個案，那可能就真的是它造成疫情回溫的因素。

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