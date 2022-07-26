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    北捷文湖線又傳異常！35人被請下車 一度調整班距

    文湖線上午又傳異狀，有乘客被請下車。（資料照）

    文湖線上午又傳異狀，有乘客被請下車。（資料照）

    2022/07/26 12:05

    首次上稿 11:46
    更新時間 12:05（更新：列車營運已恢復正常）

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運上週四一天傳3起異常，板南線、文湖線列車都出狀況，北捷今天在台北市議會進行工作報告，同時間北捷文湖線又傳故障，一部列車在萬芳社區站與萬芳醫院站站間無法自動行駛，改由限速安全手動駕駛，進站後有35名乘客被請改搭下一班車，延誤時間約6分30秒，文湖線班距一度調整。北捷稍早表示，營運已恢復正常。

    台北市議會今上午召開警政衛生委員會，由台北捷運公司、台北捷運工程局進行工作報告，北捷會上針對上週四3起列車異常進行報告，議員們也關心後續處理。不過同一時間，捷運文湖現又傳出異常，有旅客反映列車開到辛亥站時停下，北捷也透過廣播表示發生異常，列車暫停7、8分鐘後才重新啟動。

    北捷表示，上午11點3分，文湖線萬芳社區站往南港展覽館站方向，一部列車在萬芳社區站與萬芳醫院站站間無法自動行駛，行控中心依照SOP派人上車，限速安全手動駕駛。共有35名旅客被請下車，改搭下一班車，延誤時間約6分30秒。

    北捷表示，列車異常處理期間，行控中心加強廣播、並透過公司網站及「台北捷運GO APP」宣導及訊息告知，並採彈性調整班距因應，至於列車異常原因，將於送回機廠後詳查。

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