筏子溪大雅區農路橋上游380公尺啟動整治 預計2024年底完工

立法院副院長蔡其昌爭取水利署整治筏子溪大雅區農路橋上游380公尺的河川整治。 （記者歐素美攝）

2022/07/26 11:25

〔記者歐素美／台中報導〕筏子溪臨近高鐵、台鐵、高速公路及快速道路，是進入台中的迎賓河段，立法院副院長蔡其昌今天邀集水利署等會勘，爭取1.09億元預算，水利署將動工整治筏子溪位於大雅區農路橋上游380公尺河段，預計分兩標，左岸今年底發包動工，右岸因尚有未拆遷戶，預計明年底動工，全部將於後年2024年底完工，期許早日完成筏子溪最後一哩路的整治。

水利署第三河川局局長張稚煇簡報時指出，筏子溪整治，河道將從40公尺拓寬為60公尺，護岸並採用較自然的蛇籠工法，可兼顧抗沖刷、節能減碳及生態友善性、水岸景觀以綠廊方式營造，包括水防道路及人行步道等，在防洪安全下，更能讓民眾休閒漫步細賞河岸景緻。

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立法院副院長蔡其昌表示，他一直在推動台中的水岸綠廊，但沒有地方政府整體性的規劃，民代跟中央爭取都是一段一段，接縫如何完成及周邊環境如何營造，要整體規劃，水利署能做的只是河川及河岸上，所以筏子溪應該要有一個「大台中的門戶計畫」，民眾一進台中就看到筏子溪，筏子溪做為台中的門戶，應該連周邊或都市計劃等有整體性的規劃跟作為。

他強調，這是最後一哩路，目前筏子溪都徵收完畢，尤其感謝張廖萬堅委員長期緊盯進度及行政院全力配合，花了50億元完成徵收。但不只有水安全，水環境也要一起做，只要能取得土地，廊道也要一起做起來。

大雅區橫山里長張聖河表示，這段筏子溪整治剛好有兩座橋烏溪橋與農路橋，原本預定112年完工，目前卡在徵收問題，希望能配合整治一起改建。

水利署長賴建信表示，筏子溪全長12.79公里，水利署共斥資50億元完成周邊水利地的徵收，這是最後一哩路，未來筏子溪安全沒有問題。烏溪橋及農路橋是中市府主管的橋樑，當時賴副總統當行政院長時有特別要求，中央整治計畫若遇橋樑改建要對地方有幫助，所以會請市府儘快將計畫書報上來，就會依照程序補助，目前市府已將相關計劃書報第三河川局，會請第三河川局與市府配合。

筏子溪大雅區農路橋上游380公尺河段，將於今年底啟動整治。（記者歐素美攝）

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