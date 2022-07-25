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    麥當勞「饕客必點」絕版4年回不來 網友哀嚎求復出

    麥當勞做為速食業者龍頭，推出不少經典品項。（彭博）

    麥當勞做為速食業者龍頭，推出不少經典品項。（彭博）

    2022/07/25 22:46

    〔即時新聞／綜合報導〕今年3月份，麥當勞宣布限時復刻許多粉絲心心念念的「板烤雞腿堡」，作為自2018年後宣布絕版的經典品項，掀起網路一片熱議，吸引不少老粉搶購支持。而除了被稱作「神堡」的板烤雞腿堡，還有另一項絕版品也是許多饕客指名「必點」卻停賣至今喝不到，讓網友直呼可惜。

    日前一名網友在PTT以「麥當勞什麼飲料最好喝？」為題發起討論，分享身邊同事各有所愛，「女同事每次必點玉米濃湯、女同學喜歡喝冰奶茶、室友萬年可樂不變，偶爾雪碧、愛嚐鮮的朋友只要出新品就點」，而若有減肥或健康考量也可以選擇無糖綠茶以及新推出的無糖紅茶。接著他好奇詢問大家「最喜歡或最常喝麥當勞什麼飲料」？

    文章一出後吸引大批網友熱議，紛紛留言「可樂呀，麥當勞的可樂不知道為什麼比市面的好喝很多」、「無糖綠茶很解膩～」、「最近天氣熱覺得蜂蜜紅/奶茶不錯」，各品項皆有擁護者現身說法，也有饕客表示「可以用甜心卡自製冰淇淋紅茶，爽喝」，不藏私分享自創隱藏菜單。

    然而呼聲最高的，還是已經停賣4年的產品「焦糖冰奶茶」，不少網友哀嚎「以前真的超愛焦糖奶茶QQ」、「焦糖奶茶被換掉真的是世紀最大錯誤決定」、「還我焦糖冰奶茶」，更有忠實粉絲成立專屬臉書粉專，期望麥當勞能夠看見大家的殷切期盼，目前已累積超過1萬5000名饕客按讚支持。

    焦糖冰奶茶停售4年，仍是許多粉絲心中的回憶。（圖取自「還我焦糖奶茶！」臉書粉專）

    焦糖冰奶茶停售4年，仍是許多粉絲心中的回憶。（圖取自「還我焦糖奶茶！」臉書粉專）

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