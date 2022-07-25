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    自來水濾心裝1個月後「黑到發亮」 彰化水管處回應了

    彰化縣大村鄉一戶民眾安裝濾水器過濾自來水，使用1個月檢查，原本純白色的濾心棒竟然整根變黑。（民眾提供）

    彰化縣大村鄉一戶民眾安裝濾水器過濾自來水，使用1個月檢查，原本純白色的濾心棒竟然整根變黑。（民眾提供）

    2022/07/25 20:23

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉山腳路一戶民宅認為自來水質有異，於是裝設濾水器，使用一個月後拿出檢視，發現原本整根白色的濾心竟「黑到發亮」，還不斷滴出黑水，猶如在過濾機油，嚇得通知自來水公司處理。自來水公司彰化第11區管理處（以下簡稱彰化水管處）表示，經檢查水質正常，但發現該戶用水都過濾後進水塔，可能造成濾水量高，濾心才會一下就黑掉。

    該住戶表示，搬進社區3年，發現小孩洗澡常出現過敏狀況，後來發現水質有問題，檢查水塔的水顏色暗紅，底層還有污泥，於是在1年多前安裝濾水器，果然獲得改善。

    該住戶說，使用1個月查看濾心狀況，發現原本純白色的濾心棒竟然整根變黑，猶如黑油棒，滴出的水還呈現暗紅色，甚至雜質，令人傻眼，向自來水公司反應，得到回應可能是管線老舊所致，2個月前又更換管線，問題還是沒解決，為了自保，目前先在進水塔裝設有三道濾心的第一座濾水器，也在廚房裝設有六道濾心的第二座濾心器。

    對此彰化水管處表示，大村鄉自來水來源為地下水，該處已於6月完成區域管線汰換， 7月21日派員檢驗該戶直接供水點之水質，皆符合飲用水水質標準。

    彰化水管處指出，經了解該戶淨水器裝設於水表後，亦即該戶所有用水皆經濾水器過濾後才進入水塔儲存使用，與一般用水戶「僅過濾飲用或烹煑用水」使用習慣不同，由於其過濾總水量為一般用戶數倍之多，故其濾芯會有超限使用情形，維修人員已經向用戶說明如要減輕濾芯耗材使用負荷，可請水電商修改內線設備。

    彰化水管處今天也再度複驗水質，檢驗結果為pH6.75，濁度0.15NTU，餘氯0.27ppm，鐵0.01ppm，錳0.009ppm，均符合水質標準，將會持續加強該地區管網監測及定期檢驗，以確保供水品質。

    濾心過濾自來水後竟髒得有如機油濾心。（民眾提供）

    濾心過濾自來水後竟髒得有如機油濾心。（民眾提供）

    住戶表示，原本純白色的濾心棒使用1個月後竟然整根變黑，猶如黑油棒，看了令人傻眼。（民眾提供）

    住戶表示，原本純白色的濾心棒使用1個月後竟然整根變黑，猶如黑油棒，看了令人傻眼。（民眾提供）

    住戶表示，過濾出來的水塔的水顏色暗紅，還有肉眼明顯可見的雜質。（民眾提供）

    住戶表示，過濾出來的水塔的水顏色暗紅，還有肉眼明顯可見的雜質。（民眾提供）

    自來水公司表示，檢驗後皆符合飲用水水質標準。（自來水公司提供）

    自來水公司表示，檢驗後皆符合飲用水水質標準。（自來水公司提供）

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