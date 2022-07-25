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    台灣五專教育展鎖定港澳中學生 航太、電競領域吸睛

    台灣民間支援香港協會看準港澳生來台讀書契機，首度舉辦台灣高中職五專教育展，共有41校加入，不乏首度招收港澳生者，多校積極推銷特色，如育德工家推航太、中華醫事科大主打護理、黎明技院打造電競領域等，盼擴大招生。（記者吳柏軒攝）

    台灣民間支援香港協會看準港澳生來台讀書契機，首度舉辦台灣高中職五專教育展，共有41校加入，不乏首度招收港澳生者，多校積極推銷特色，如育德工家推航太、中華醫事科大主打護理、黎明技院打造電競領域等，盼擴大招生。（記者吳柏軒攝）

    2022/07/25 13:10

    〔記者吳柏軒／台北報導〕今年開放港澳生來台就讀高中職及五專，民間首度舉辦「2022台灣高中職五專教育展」，共有32所高中職、9所五專合作，其中不乏國內特色的技職，如航太技術、護理醫事乃至電競產業，預計透過線上教育展與升學輔導講座等提供資訊。

    台灣民間支援香港協會執行理事、牧師黃春生等投入協助港澳生來台就讀，並主辦台灣高中職五專教育展，邀集全台32所高中職、9所五專，共同招收港澳中學生來台，協助執行的大學問執行長魏佳卉比紹，只要2022年起台灣首度開放港人赴台就讀高中五專，只要持有中三（三年制初中課程）以上同等學力，符合身分者就可申請。

    永平工商校長胡劍峯說，台灣技職是技術人才搖籃；育德工家校長張榮修說，航太產業是未來趨勢，將提供飛機修護科等輔導學子取得相關證照；淡江高中教務主任黃維彥說，港澳生將依照成績與學習興趣考量，編入雙語班級。

    中國醫事科技大學校長孫逸民說，護理跟醫事領域人才缺乏，可畢業即就業，更輔導學生取得美國相關護理證照，提升競爭力；文藻外語大學國際長陳玉珍說，五專生將採全英語、全外語課程，除國際語言能力測驗外，還提供海外實習跟志工服務機會。

    黎明技術學院國際長張世鈺說，校內花3千萬元打造國際級電競場所，朝向培育選手、主播等發展，黎明電競校隊更取得2022亞運國手資格，相信港澳生來台無論在台就業或返港求職，都能與職場接軌。

    台灣高中職五專教育展今起網站啟用，預計7、8月在香港九龍舉辦升學輔導講座，透過線上連線介紹，讓港澳生更加了解如何留學台灣與後續升大學等內容。

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