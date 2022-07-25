「鳳頭蒼鷹」驚飛入南投廟內卡關…里長撫摸助牠平安展翅高飛

南投縣竹山鎮照靈廟驚見猛禽「鳳頭蒼鷹」迷路窩在牆角，一副受驚、害怕的模樣。（圖由民眾提供）

2022/07/25 07:14

〔記者謝介裕／南投報導〕炎炎夏日，連猛禽也熱到受不了?南投縣竹山鎮下坪里照靈廟驚見1隻保育類猛禽「鳳頭蒼鷹」，疑因戶外天氣太熱，鳳頭蒼鷹從窗戶飛入廟內休息後，不料，卻迷航飛不出去，且一度「卡」在廟內匾額與牆壁狹小空間中動彈不得，幸里長余志嘉等人協助，才助其順利脫困，再次展翅高飛，重回大自然懷抱！

相傳清同治13年（1874）發生牡丹社事件，清廷命沈葆楨來台處理各項防務與善後事宜，其目的在使西部的前山與東部的後山連成一體，一面教化原住民、一面促進移民開發，山路的開鑿分北、中、南3路打通中央山脈，總兵吳光亮奉命率兵開拓中路，即自現今的南投縣竹山鎮、鹿谷鄉經信義鄉八通關橫貫中央山脈而抵達花蓮縣玉里，後世多以「八通關古道」稱此越嶺道路。

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惟在闢路墾荒過程中，不時遭番民（現統稱原住民）偷襲「出草（獵人頭之意）」，吳光亮遂在軍中供奉慚愧祖師作為守護神，等到八通關古道順利開闢完工後，慚愧祖師也成為竹山、鹿谷等地方信仰的神祇之一，包括照靈廟也是主祀慚愧祖師。

下坪里長余志嘉表示，22日傍晚他接獲里民通知趕到照靈廟時，發現「鳳頭蒼鷹」被困在匾額與牆壁之間的狹小空間，一副受驚害怕的模樣，令人相當心疼，遂趕快將匾額移開讓出雙翼可振翅、拍打的空間，怎料，「鳳頭蒼鷹」竟因過於驚慌而找不到路離開，且一直窩在牆角邊，遂一邊默念神明保佑不要被啄、一邊伸手慢慢靠近並輕撫其背部、翅膀，結果「鳳頭蒼鷹」非但對他沒有攻擊行為，還乖乖地讓其輕抱到廟外野放，不到10秒即展翅飛走、不見蹤影，也讓人感受到猛禽靈性的一面。

農委會特有生物研究保育中心指出，「鳳頭蒼鷹」身長從40到48 cm不等，翼展多半介於74至90 cm，可說是與人類生活範圍距離最近的猛禽之一，從中低海拔的山林迄車水馬龍的都會區，均不時可見其身影。

最近天氣實在爆熱，台電公司資料也顯示，近3天來，全台日用電量也都衝破4000萬瓩的新高紀錄，姑且不論，「鳳頭蒼鷹」是否因艷陽高照，才飛進廟內躲太陽避暑，至少民眾看見「鳳頭蒼鷹」受困廟內時，並未有要將其捕捉帶回家飼養或販售牟利情形，無疑也為該中心多年來推動的生態保育成果，作了最佳的驗收，令人欣慰。

南投縣竹山鎮下坪里長余志嘉協助猛禽「鳳頭蒼鷹」脱困野放。（圖由民眾提供）

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