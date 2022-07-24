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    烤番薯！本島剩「這縣市」未亮高溫警戒 鄭明典曝背後原因

    受太平洋高壓影響，氣象局針對18縣市發布高溫特報。（取自氣象局網站）

    受太平洋高壓影響，氣象局針對18縣市發布高溫特報。（取自氣象局網站）

    2022/07/24 18:29

    〔即時新聞／綜合報導〕受太平洋高壓影響，連日高溫，中央氣象局今天（24日）針對全台18縣市發布高溫特報，不過本島19縣市中，唯獨新竹市沒有亮起燈號，對此，氣象局長鄭明典解釋背後原因。

    氣象局今天下午5點2分發布高溫特報，明天受太平洋高壓影響，各地仍舊高溫炎熱，其中花蓮縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；基隆市、桃園市、嘉義市、宜蘭縣、台東縣地區、台北市與新北市盆地，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

    不過，值得注意的是，台灣本島19縣市當中，唯獨新竹市沒有亮起高溫特報警戒登，這也引起討論。根據《聯合新聞網》報導，鄭明典對此解釋，可能是因為新竹特殊的地理環境，「風較大」，因而能調節熱氣，或是因為測站的設站地點溫度較低所致。

    鄭明典今天也在臉書寫下，從平面圖看來，今天紫色的範圍相較前幾天較多一些，「這一波高溫天氣型態算是熱到頂，雖然極端高溫並未再提升」！

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