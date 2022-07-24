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    遊客質疑月台沒冷氣 高捷公司︰列車內溫度維持24度

    高捷車站月台冷氣不冷挨批，高捷公司強調，月台會滾動式調整空調運轉時間，離峰階段改開循環風扇，但列車內的溫度均維持在24度。（資料照）

    高捷車站月台冷氣不冷挨批，高捷公司強調，月台會滾動式調整空調運轉時間，離峰階段改開循環風扇，但列車內的溫度均維持在24度。（資料照）

    2022/07/24 14:59

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕近日氣溫頻創新高，有台北南下高雄旅遊的乘客，質疑高雄捷運車站的月台沒開冷氣，對此，高捷公司強調，月台區會滾動式調整空調運轉時間，離峰階段改開循環風扇，但列車內的溫度均維持在24度。

    一名從台北到高雄遊玩的民眾，在PTT發文說「高雄捷運沒有冷氣？」，表示「昨天從台北下來高雄玩，想說今天要搭捷運去旗津，結果一進捷運站，殺小！沒有冷氣！也沒有空調的樣子！」

    事實上，高捷車站月台悶熱問題，已存在多年。高雄捷運公司今天強調，基於服務旅客及考量公司營運，目前參考各站旅運狀況，滾動式調整空調運轉時間，且搭配月台環風扇配合運作，月台區部分離峰時段或許無法盡如人意，但搭乘捷運最主要的列車溫度，均能維持在舒適的24度，高捷仍會視天候狀況，機動性調整。

    據了解，高捷各站目前只在旅運尖峰時段（上午6點至8點半、下午3點半至8點），才開放冷氣，溫度調為26度；離峰階段則改開循環風扇，以配合政府節能政策。但假日時段及人潮較多的大站，也會視溫度狀況，增加空調時間。

    高捷公司指出，目前每年的電費支出就達3億元，加上基本工資、各類維修備品費用等均漲幅驚人，並受疫情影響，運量大幅下降，均造成營運沈重負擔，必須從各方面開源節流。

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