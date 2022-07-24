新竹棒球場重啟爭議多 石明謹提足球場經驗、質疑是否有「試用」

石明謹質疑，新竹棒球場在驗收前有沒有找球隊、觀眾實際使用過，這點比硬體驗收更重要。（資料照）

2022/07/24 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕新竹棒球場重新啟用後，接連出現安全疑慮，導致負評不斷，球場內外各項缺失以及施工問題也引起球迷討論。知名足球球評石明謹在臉書發表看法，並提及台中市過去規劃台中足球園區的經驗來與新竹棒球場此次風波做對比。石明謹也指出，棒球場在驗收前有沒有找球隊、觀眾實際使用過才是問題所在。

台中市立委黃國書2018年曾邀請相關單位會勘北屯區的足球園區預定地會勘，石明謹當時也前往現場會勘。石明謹提到，當時他提出的計畫是在北屯約7.2公頃的基地，興建1座11人制比賽場、2面11人制練習場，以及立體式9座5人制足球場，預算約7.5億，不過因為林佳龍市長沒連任，新市長盧秀燕就把整個興建計畫中止。

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石明謹表示，後來盧秀燕跑去英國參觀溫布利球場，說要在台中蓋個「台灣溫布利」，但過了4年，台中市政府把基地移到南屯，基地縮小為4.7公頃，預期興建1座11人制比賽場、1面11人制練習場及兩座5人制球場，預算17.3億。針對目前進度，石明謹指出，目前總預算可能達到19億，因預算超出太多，設計還要改，依照目前基地面積與已經出爐的設計圖，要修補缺陷只會再追加預算，之後將陷入改圖修圖、追加預算的循環。至於工期，石明謹坦言：「我連思考都懶得去思考了。」

隨後石明謹也提到近期的新竹棒球場爭議，有人會問為什麼花12億會蓋出場地不平的球場，石明謹推測，這和預算花在地下停車場有關，台中足球園區也有這問題，足球場如果單純整平土地、做好排水、鋪上草皮，5000至8000萬預算應該足夠，地上建築估2.5億左右。石明謹舉例，像高雄楠梓足球場已接近完工，1座11人制比賽場跟1座11人制練習場的預算大約3.5億，主要是因為沒有地下停車場，主建築體也是以球員休息區為主，無附加設施，工期也因此快多了。

石明謹指出，場館建設要有交通計劃，有停車場會直接解決一部分問題，且停車場平常可收費，預期收入有時還比場館本身高，再者停車場確實是「更容易討好民眾、說服民眾」的設施，多一個球場對大部分人來說根本沒感覺，但多了停車位，大家就會覺得政府有做事，他對這些政策性考量沒有太大意見，畢竟沒有這些考量，球場可能根本蓋不起來。

石明謹也強調，不能因此本末倒置，蓋了球場卻不適合拿來比賽。針對新竹棒球場，石明謹也質疑，球場在啟用前有沒有被試著使用過，找基層球隊打幾場比賽、找一些人來是看比賽，這可能比驗收更重要，因為硬體只要符合規格就會過，但球場「好不好用」，沒有人用過的話不會知道它好不好用。

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