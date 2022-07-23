週日天氣持續高溫炎熱 全天慎防熱傷害

明天各地天氣仍是高溫炎熱，外出務必做好防曬並多補充水分。（資料照）

2022/07/23 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕明天（24日）台灣持續受太平洋高壓影響，各地仍是高溫炎熱的天氣，桃園以北、東半部及屏東有機會出現38度以上極端高溫，民眾外出務必做好防曬、多補充水分。

中央氣象局表示，明天台灣持續受太平洋高壓影響，各地天氣仍是晴到多雲、高溫炎熱，僅山區午後有零星降雨。各地高溫約33至38度，尤其在桃園以北、東半部及屏東有38度以上極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必做好防曬工作並多補充水分。

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天氣風險公司指出，下週一（25日）以前仍是穩定高溫的天氣，下週二（26日）開始太平洋高壓逐漸減弱，台灣附近水氣增加，較容易出現午後雷陣雨，氣溫也可望稍微下降。

各地紫外線指數方面，明天台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、高雄市、屏東縣、金門縣及連江縣都是過量級，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣更會達到危險級。

空氣品質方面，明天環境風為西南風，各地擴散條件佳，空氣品質多為良好等級，惟北部空品區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

氣象局也提醒，明天馬祖地區易有較強陣風，請民眾多加留意。

明天（24日）各地天氣預報。（擷取自中央氣象局網頁）

明天（24日）各地紫外線指數預報。（擷取自中央氣象局網頁）

明天（24日）各地空氣品質預報。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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