「台灣限定口罩」透氣不脫妝 日本女藝人推文大讚

日本女藝人中川翔子稱讚這款台灣口罩透氣又不沾粉底。（擷取自中川翔子推特帳戶@shoko55mmts；本報合成）

2022/07/23 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本女藝人中川翔子今（23）日在她的推特（Twitter）帳戶上PO出了一張她戴上美少女戰士風格的口罩的照片，並在內文大讚這款來自台灣的口罩相當實用且舒適，但偏偏在日本似乎買不到，這點讓她非常惋惜。

中川翔子表示，這個口罩有許多優點，例如戴起來耳朵不會痛、超級透氣、以及粉色系的掛繩，但最為重要的是，這個口罩完全不會沾粉底，這點讓她非常喜歡。她因此向這名粉絲道謝「超級讚！謝謝你！」

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中川翔子後來在文章底下留言提到，她事後想要購入這款口罩時，才發現原來這是「台灣限定」的口罩，在日本似乎無法買到。她接著又強調，只要有了這款口罩，她就不用再擔心因為戴口罩而「脫妝」。

而留言區也有一名網友提供了這款口罩的販賣連結，這名網友表示，原來這真的是台灣「限定販售」的美少女戰士風口罩，但目前已經賣光了，他盼望有朝一日有廠商能在日本市場開賣這款口罩。

日本女藝人中川翔子稱讚這款台灣口罩透氣又不沾粉底。（擷取自中川翔子推特帳戶@shoko55mmts）

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