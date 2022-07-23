「台灣限定口罩」透氣不脫妝 日本女藝人推文大讚
2022/07/23 20:42
〔即時新聞／綜合報導〕日本女藝人中川翔子今（23）日在她的推特（Twitter）帳戶上PO出了一張她戴上美少女戰士風格的口罩的照片，並在內文大讚這款來自台灣的口罩相當實用且舒適，但偏偏在日本似乎買不到，這點讓她非常惋惜。
中川翔子表示，這個口罩有許多優點，例如戴起來耳朵不會痛、超級透氣、以及粉色系的掛繩，但最為重要的是，這個口罩完全不會沾粉底，這點讓她非常喜歡。她因此向這名粉絲道謝「超級讚！謝謝你！」
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中川翔子後來在文章底下留言提到，她事後想要購入這款口罩時，才發現原來這是「台灣限定」的口罩，在日本似乎無法買到。她接著又強調，只要有了這款口罩，她就不用再擔心因為戴口罩而「脫妝」。
而留言區也有一名網友提供了這款口罩的販賣連結，這名網友表示，原來這真的是台灣「限定販售」的美少女戰士風口罩，但目前已經賣光了，他盼望有朝一日有廠商能在日本市場開賣這款口罩。
え、リピートしようと思って調べたら台湾限定だった！— 20周年の中川翔子???? （@shoko55mmts） July 22, 2022
これいままでで一番息しやすいしまじでメイクとれないから本当にいい
柄なくてもいいから同じかたちのもの、日本で売ってくれないかなぁ
メイク崩れ悩みが解決するもん pic.twitter.com/SdUWPzY7L1