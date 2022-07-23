為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「台灣限定口罩」透氣不脫妝 日本女藝人推文大讚

    日本女藝人中川翔子稱讚這款台灣口罩透氣又不沾粉底。（擷取自中川翔子推特帳戶@shoko55mmts；本報合成）

    日本女藝人中川翔子稱讚這款台灣口罩透氣又不沾粉底。（擷取自中川翔子推特帳戶@shoko55mmts；本報合成）

    2022/07/23 20:42

    〔即時新聞／綜合報導〕日本女藝人中川翔子今（23）日在她的推特（Twitter）帳戶上PO出了一張她戴上美少女戰士風格的口罩的照片，並在內文大讚這款來自台灣的口罩相當實用且舒適，但偏偏在日本似乎買不到，這點讓她非常惋惜。

    中川翔子表示，這個口罩有許多優點，例如戴起來耳朵不會痛、超級透氣、以及粉色系的掛繩，但最為重要的是，這個口罩完全不會沾粉底，這點讓她非常喜歡。她因此向這名粉絲道謝「超級讚！謝謝你！」

    中川翔子後來在文章底下留言提到，她事後想要購入這款口罩時，才發現原來這是「台灣限定」的口罩，在日本似乎無法買到。她接著又強調，只要有了這款口罩，她就不用再擔心因為戴口罩而「脫妝」。

    而留言區也有一名網友提供了這款口罩的販賣連結，這名網友表示，原來這真的是台灣「限定販售」的美少女戰士風口罩，但目前已經賣光了，他盼望有朝一日有廠商能在日本市場開賣這款口罩。

    日本女藝人中川翔子稱讚這款台灣口罩透氣又不沾粉底。（擷取自中川翔子推特帳戶@shoko55mmts）

    日本女藝人中川翔子稱讚這款台灣口罩透氣又不沾粉底。（擷取自中川翔子推特帳戶@shoko55mmts）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》炎熱天氣戴口罩超悶 2大症狀出現可能就快中暑
    2022/07/23 11:17

    健康網》炎熱天氣戴口罩超悶 2大症狀出現可能就快中暑
    依賴中國的後果！德國欲重啟防疫政策 卻面臨口罩短缺
    2022/07/20 05:41

    依賴中國的後果！德國欲重啟防疫政策 卻面臨口罩短缺

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    健康網》推估9月、10月將有BA.5感染潮 醫提「防疫3寶」防染疫
    2022/07/19 21:23

    健康網》推估9月、10月將有BA.5感染潮 醫提「防疫3寶」防染疫
    聽到敲碗聲！絕版「ELLE巴黎聯名口罩」復刻上市
    2022/07/01 20:47

    聽到敲碗聲！絕版「ELLE巴黎聯名口罩」復刻上市

    前擁花園‧後環大海 家是提升幸福感
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播