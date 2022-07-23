悠遊國旅住房優惠已使用逾12％ 觀光局：沒有加碼規劃

悠遊國旅上路一週住房優惠已使用逾12%，觀光局長張錫聰表示，目前沒有加碼規劃。（記者鄭瑋奇攝、資料照；本報合成）

2022/07/23 17:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕悠遊國旅補助方案7月15日上路實施後，已經吸引大量民眾出遊使用，根據交通部觀光局統計，截至7月22日申請使用率最高的是自由行旅客住宿，使用率已達12.05%。若後續使用速度仍跟上路首週相同，自由行經費最快可能在今年9月就會使用完畢，許多民眾、業者都關心是否可能會再加碼，觀光局長張錫聰表示，目前沒有加碼這個規劃。

張錫聰表示，悠遊國旅方案最主要是把國旅市場恢復過往常態，增加國人出遊意願，因為過去在疫情高原期，民眾比較恐慌、警慎，大家出遊意願不高；後續隨著旅遊在三劑令解除，悠遊國旅方案7月15日推出後，已可看見民眾出遊意願逐漸升高，而在市場正常化後，就希望能透過國境解封，有國際旅客來台的市場，活絡台灣旅遊市場，所以悠遊國旅補助加碼的部分，目前是沒有這個規畫，讓市場常態化才是觀光局最主要目的。

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悠遊國旅上路一週後的使用情況，張錫聰表示，數字是隨時在變動，自由行住宿使用率最高，遊樂園因為有打折使用速度也很快，團體旅遊因為需要時間操作，使用率相對較低，不過各項經費距離用盡都還有一段時間。

根據觀光局統計，截至7月22日止，悠遊國旅團體旅遊第一階段（7月15日至9月30日）使用情況，業者預登參考件數（出團後3日內至系統預登），，共有1001家旅行社辦理2512團，參團人數4萬4401人，預登金額為6724萬元，申請使用率4.98%。當中已送件申請共有187家旅行社，提出282團補助申請，參團人數5623人，申請補助金額752萬元。

自由行旅客住宿方面，已有9586家業者通過報名，已使用補助房間數約20.5萬房，已使用補助金額約2.6億元，平均每房折抵金額約為1286元，申請使用率12.05%。觀光遊樂業入園優惠方面，已有17萬7824人次使用入園優惠，申請業者18家，申請金額4461萬6628元，申請使用率11.15%。

隨著國境解封逐漸接近，是否會有規畫獎助國際旅客來台觀光，張錫聰說，國際來台旅客補助過去就有，以後還是會有，像是包機獎助來台、獎勵旅遊補助、郵輪來台補助等，觀光局都已做好相關機制，等到國境解封開放觀光簽證來台後，隨時就會啟動。另外，郵輪來台現階段是需要通過指揮中心的防疫、檢疫措施，雖然觀光局、航港局、郵輪業者都有在努力，希望將來開放國境後能一併開放郵輪，畢竟它是台灣在國際來台旅遊市場中的重要一塊，不過仍要尊重指揮中心在疫情、防疫的研判。

悠遊國旅上路一週住房優惠已使用逾12%，觀光局長張錫聰表示，目前沒有加碼規劃。（記者鄭瑋奇攝）

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