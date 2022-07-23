地形複雜的冥王星達「衝」 北市天文館分享美照

2015年美國的新視野號探測器，發現冥王星地形複雜微妙，有山脈、冰原、深谷與沙丘等，以不同顏色來代表彷若一幅彩虹影像。（圖由北市天文館提供）

2022/07/23 15:19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕曾是九大行星之一的冥王星，在7月21日達到「衝」的位置，是一年中離地球最近、最亮，但仍然將近50億公里之遙，一般望遠鏡難以看見，北市天文科學教育館今日分享22日透過位在澳洲賽丁泉天文台的望遠鏡，拍攝到冥王星黯淡蹤跡的影像，讓國人了解。

九大行星是所有30歲以上民眾都耳熟能詳的名詞，其中最遙遠的冥王星在2006年8月被改分類為「矮行星」，從此九大行星走入歷史，「八大行星」成為太陽系行星數量的標準答案，不過冥王星依然在軌道上運行。

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天文館指出，冥王在7月21日達到離地球最近、也最亮的位置「衝」，即使距離最近，仍有將近50億公里之遙，即使最亮，視亮度也僅14.3等，比肉眼可見最暗程度還暗1300倍，以一般的望遠鏡難以看見；7月22日澳洲賽丁泉天文台的望遠鏡，拍攝到黯淡的蹤跡，天文館特別將此影像與國人分享。

天文館表示，直徑僅約2370公里的冥王星不僅比地球小，也比月球還小，1930年由美國天文學家湯博（Clyde Tombaugh）發現，成為太陽系的第9顆行星，以247.68年的周期環繞太陽而行，從發現至今尚未繞行太陽一圈。

此外，天文館表示，目前只有美國的新視野號探測器曾於2015年飛掠時做了一些探測，發現冥王星地形複雜而微妙，有山脈、冰原、深谷與沙丘等，若以不同顏色來代表，彷若一幅彩虹影像。

北市天文館於7月22日相隔約4小時所拍攝的冥王星（圓圈內），可看出其與恆星不同，前（圖左）、後（圖右）已有明顯移動。（圖由北市天文館提供）

冥王星上的沙丘地形。（圖由北市天文館提供）

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