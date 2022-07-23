重現櫟社吟詩場景 蔣渭水台語．客語漢詩吟唱複賽霧峰萊園登場

「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」賽，今天在霧峰林家花園的萊園舉辦，共有40位進入複賽的參賽者同場比高下。（記者陳建志攝）

2022/07/23 16:34

〔記者陳建志／台中報導〕為強化母語傳承、豐富文學修養、推廣吟唱藝術，義美文教基金會第2年舉辦高中生漢詩吟唱賽，今年並加入客語舉辦「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」，吸引全國各地共133位高中職及專科學生報名參加，經初賽共有40位進入複賽，今天在古色古香的霧峰林家花園的萊園舉辦複賽，因100多年前也是櫟社吟詩的地方，古今對照更顯意義非凡。

由義美文教基金會主辦、台北市信民協會執行的「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」複賽，今天在霧峰林家花園萊園的飛殤醉月亭舉辦，40位參賽者在古色古香的優美環境中吟漢詩，包括立法院秘書長林志嘉、霧峰林家花園董事長林芳媖、義美文教基金會董事蔡寶來、台北市信民協會理事長黃清龍等人都出席。

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義美文教基金會董事蔡寶來表示，台語其實非常優美，不過許多年輕一輩和戰後的一代，只懂得日常用語，卻不了解台語較優美的部分，因此希望藉由台語吟詩來發揚台語的美，且因台灣是一個多元、移民的社會，需要敞開心胸接納多元的文化，所以今年加入客語，未來也希望加入原住民語。

提供場地的霧峰林家花園董事長林芳媖表示，閩南語吟唱是本土文化的展現，尤其漢學教育在100多年前的台灣知識份子就很重視，如今因環境改變，大家較不重視漢詩的研究，感謝立法院長游錫堃、秘書長林志嘉重視漢詩吟唱的學習，去年就已在台北舉辦，因120年前組成的櫟社，當時的文人雅士就在萊園內吟漢詩，今天到萊園舉辦複賽更顯得意義非凡。

立法院秘書長林志嘉表示，蔣渭水台語漢詩吟唱今年已經舉辦第２屆，今年並加入客語，可以說是母語的推廣，在霧峰林家花園舉辦更有意義，可以了解台灣過去的歷史，還有林獻堂、賴和等人的詩作，也希望下一代除了學習台灣母語，並能了解台灣歷史，將台灣精神、文化發揚光大。

今天40位參賽者，分別吟唱林獻堂、賴和、林幼春、柏楊等人的作品，還有李白、杜甫、孟郊等人的詩作，現場瀰漫台語、客語吟唱詩作的優美聲音，參賽者都說，藉由這次比賽更了解台語和客語優美的地方。

黃清龍理事長表示，今天將選出20人於8月27日在立法院進行決賽，第1名可獲獎學金20萬元，第2名兩位各獲獎學金10萬元，第3名3位各獲獎學金5萬元，佳作獎各可獲獎學金1萬元。

「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」賽，今天在霧峰林家花園的萊園舉辦，參賽者都展現平日訓練的成果。（記者陳建志攝）

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