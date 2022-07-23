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    三貂嶺隧道自行車道明開放第3階段預約 每日改2梯次、各限80人

    三貂嶺隧道自行車道明開放第3階段預約。（圖由新北市政府工務局提供）

    三貂嶺隧道自行車道明開放第3階段預約。（圖由新北市政府工務局提供）

    2022/07/23 13:14

    〔記者周湘芸／新北報導〕塵封37年的新北市舊三貂嶺隧道，歷經市府3年修建改造為三貂嶺隧道自行車道，明天（24日）起開放第3階段網路預約，並將原定每天4梯次改為上、下午各一梯次，每梯次80人，可至「三貂嶺隧道自行車道」預約網站申請。

    工務局表示，三貂嶺生態自行車隧道7月3日至9月3日進行為期2個月的試營運，有別於其他自行車隧道，是一座著重生態保育的隧道，試營運以來每場次均額滿，第3階段將改為上、下午各一梯次，每梯次80人，民眾可以在3小時的體驗中，以步行或騎乘腳踏車方式，品味三貂嶺的自然生態和細膩工法。

    工務局說明，三貂嶺生態自行車隧道2019年公告為歷史建築，今年6月27日起開放網路預約體驗，使百年隧道美景重現民眾眼簾。第三階段可預約日期為8月6日以後實名制登記，民眾入場應慢速騎乘或步行，共同維護寧靜、多樣的自然生態。

    工務局表示，試營運期間除了滾動式檢討預約體驗方案外，也蒐集體驗遊客的回饋意見，以規劃採取不同體驗模式，希望調整出最佳方案，正式營運後讓遊客有更舒適的旅遊體驗。

    新北市舊三貂嶺隧道歷經3年修建改造為三貂嶺隧道自行車道。（圖由新北市政府工務局提供）

    新北市舊三貂嶺隧道歷經3年修建改造為三貂嶺隧道自行車道。（圖由新北市政府工務局提供）

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