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    首套國造軌道臨時速限測試成功 有效預警異物入侵

    台鐵與高科大合作打造、設置TSR提升行車安全，異物入侵可自動將列車煞停。（圖：台鐵局提供）

    台鐵與高科大合作打造、設置TSR提升行車安全，異物入侵可自動將列車煞停。（圖：台鐵局提供）

    2022/07/23 11:13

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕擁有環島路線的台鐵，路線長、周遭環境複雜，加上不完全是A型路權，不時都有異物入侵軌道的情況發生。為提升行車安全，台鐵與高雄科技大學合作，打造第一套國造的軌道臨時速度限制系統（TSR），並於7月21日跨22日在北迴線51公里+170至500公尺處，進行首次實車測試。台鐵局表示，測試結果很不錯，規劃將先搭配即將建置的車輛入侵阻隔及告警系統，選定15處增設TSR；未來包含落實告警、平交道義務偵測等系統都能加裝。

    TSR可由不同感測裝置啓動，透過裝在軌道下方的地上感應子，發送訊號至車上的ATP或ATC（列車控制系統），讓列車自動降速或停車，提升列車防護至最高等級。台鐵局工務處長王兆賢表示，像是邊坡有裝設落石告警系統的路段，有落石掉落軌道時，告警系統就會起動，通知鄰近車站、附近列車、調度總所，但系統無法自動將列車停下來；未來加裝TSR之後，落石告警系統作動時也會發送訊號給TSR，它就能強制讓附近列車煞停，減少人為判斷時間。

    王兆賢說，TSR是裝設在之前太魯閣號事故的清水隧道，目前看起來試辦結果沒問題，後續高科大預計於8月底前提出一份評估報告，確認規格沒問題後，未來各個告警系統有需要加裝的話，就可以納入招標規範當中。

    除落石告警系統外，台鐵局日前獲交通部同意，將建造38處車輛入侵阻隔及告警系統。台鐵局表示，經評估後規劃當中有15處會加裝TSR，只要確認TSR規格沒問題，後續招標時就會納入，預計在決標後1年內完成裝設。至於全台26處落石告警系統，以及數百處的平交道異物偵測系統是否要裝設，則待後續評估。

    台鐵局指出，TSR在前日至昨日首度測試時，希望系統能有最接地氣的好表現，經過多次不同車速實測，均能有效將列車煞停，測試持續進行至清晨5點才結束，成果十分豐碩。台鐵局長杜微表示，未來國造TSR完成鑑測後，即可規劃搭配車輛入侵、落石告警、平交道偵測等系統，甚至用於臨軌工程工地，大幅提升台鐵行車運轉安全。

    台鐵與高科大合作打造、設置TSR提升行車安全，7月21日跨22日進行首次實車測試。（圖：台鐵局提供）

    台鐵與高科大合作打造、設置TSR提升行車安全，7月21日跨22日進行首次實車測試。（圖：台鐵局提供）

    台鐵與高科大合作打造、設置TSR提升行車安全，7月21日跨22日進行首次實車測試。（圖：台鐵局提供）

    台鐵與高科大合作打造、設置TSR提升行車安全，7月21日跨22日進行首次實車測試。（圖：台鐵局提供）

    台鐵與高科大合作打造、設置TSR提升行車安全，7月21日跨22日進行首次實車測試。（圖：台鐵局提供）

    台鐵與高科大合作打造、設置TSR提升行車安全，7月21日跨22日進行首次實車測試。（圖：台鐵局提供）

    台鐵與高科大合作打造、設置TSR提升行車安全，7月21日跨22日進行首次實車測試，台鐵局長杜微（右二）前往了解。（圖：台鐵局提供）

    台鐵與高科大合作打造、設置TSR提升行車安全，7月21日跨22日進行首次實車測試，台鐵局長杜微（右二）前往了解。（圖：台鐵局提供）

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