高溫將緩和！ 彭啟明：下週午後雷雨機會較高

彭啟明表示，台灣週末至下週一受到太平洋高壓中心影響，天氣持續穩定高溫，午後山區的降雨較零星，平地溫度普遍容易來到35-36度，盆地、縱谷等地區仍然有38度以上的極端高溫。（資料照）

2022/07/23 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕近日歐美地區壟罩在熱浪之下，台灣週末至下週一受到太平洋高壓中心影響，天氣持續穩定高溫，午後山區的降雨較零星，平地溫度普遍容易來到35-36度，盆地、縱谷等地區仍然有38度以上的極端高溫。

氣象達人彭啟明在臉書PO文表示，過去兩天台灣各地高溫非常明顯，昨日板橋測得破紀錄高溫39.3度，花蓮更達到了41.4度，除了新竹市以外，其餘各地普遍也都有出現36度以上的高溫，週末至下週一台灣仍受到太平洋高壓中心影響，平地溫度普遍容易來到35-36度，盆地、縱谷等地區仍然有38度以上的極端高溫，白天時水泥建築物與柏油路附近的溫度還會更高，建議民眾上午到傍晚前減少外出，若要外出則務必做好防曬準備，並慎防中暑與熱傷害。

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彭啟明預估，下週一至下週四，太平洋高壓的強度減弱，各地高溫將緩和，山區的午後熱對流會逐日略增，並往西半部方向擴展，山區附近要留意天氣變化，台灣東方較遠的陽面有寬廣的雲系正在發展中，是相對不穩定的低壓區域，預估下週四後低壓帶將逐漸接近，大氣的穩定度下降較多，台灣西半部的午後熱對流將會更旺盛，影響範圍偏向中南部，下週六日午後雷雨的機會較高，溫度也沒那麼炎熱。

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