為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高溫將緩和！ 彭啟明：下週午後雷雨機會較高

    彭啟明表示，台灣週末至下週一受到太平洋高壓中心影響，天氣持續穩定高溫，午後山區的降雨較零星，平地溫度普遍容易來到35-36度，盆地、縱谷等地區仍然有38度以上的極端高溫。（資料照）

    彭啟明表示，台灣週末至下週一受到太平洋高壓中心影響，天氣持續穩定高溫，午後山區的降雨較零星，平地溫度普遍容易來到35-36度，盆地、縱谷等地區仍然有38度以上的極端高溫。（資料照）

    2022/07/23 11:32

    〔即時新聞／綜合報導〕近日歐美地區壟罩在熱浪之下，台灣週末至下週一受到太平洋高壓中心影響，天氣持續穩定高溫，午後山區的降雨較零星，平地溫度普遍容易來到35-36度，盆地、縱谷等地區仍然有38度以上的極端高溫。

    氣象達人彭啟明在臉書PO文表示，過去兩天台灣各地高溫非常明顯，昨日板橋測得破紀錄高溫39.3度，花蓮更達到了41.4度，除了新竹市以外，其餘各地普遍也都有出現36度以上的高溫，週末至下週一台灣仍受到太平洋高壓中心影響，平地溫度普遍容易來到35-36度，盆地、縱谷等地區仍然有38度以上的極端高溫，白天時水泥建築物與柏油路附近的溫度還會更高，建議民眾上午到傍晚前減少外出，若要外出則務必做好防曬準備，並慎防中暑與熱傷害。

    彭啟明預估，下週一至下週四，太平洋高壓的強度減弱，各地高溫將緩和，山區的午後熱對流會逐日略增，並往西半部方向擴展，山區附近要留意天氣變化，台灣東方較遠的陽面有寬廣的雲系正在發展中，是相對不穩定的低壓區域，預估下週四後低壓帶將逐漸接近，大氣的穩定度下降較多，台灣西半部的午後熱對流將會更旺盛，影響範圍偏向中南部，下週六日午後雷雨的機會較高，溫度也沒那麼炎熱。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「大暑」北東飆38度高溫 下週降雨時間點曝光
    2022/07/23 07:07

    「大暑」北東飆38度高溫 下週降雨時間點曝光

    榮馥大院自住客青睞 3房尺度完勝

    前擁花園‧後環大海 家是提升幸福感
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播