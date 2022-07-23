嘉義隱藏版美食「皮蛋豆花」 特殊滋味老顧客才知

嘉義縣鹿草鄉一間餐飲店的隱藏版特色美食「皮蛋豆花」。（記者林宜樟攝）

2022/07/23 07:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉以特殊美食著名，如當地知名的「田鼠肉」料理，而不只鼠肉，當地一家餐飲店「六年甲班」還有隱藏版餐點「皮蛋豆花」，被嘉義縣政府出版的「家鄉100問」記載，許多顧客得知這道餐點，都說難以想像是什麼滋味，「到底是甜點還是涼拌小菜？」

經營餐飲店多年的張姓老闆娘說，店裡菜單甜點有各式手工豆花，很受顧客歡迎，10多年前她吃皮蛋豆腐，但感覺口感可以再更好，因而突發奇想，認為手工豆花綿密細緻，如果配上皮蛋可能更好吃，因此設計「皮蛋豆花」，手工豆花配皮蛋，淋上醬油膏、本產香油，就成為一道特色美食。

請繼續往下閱讀...

許多顧客聽到「皮蛋豆花」，都很好奇味道是甜是鹹，「到底是甜點還是小菜？」張姓老闆娘說，有客人會點來當點心吃，更有不少客人是外帶，「要帶回家當配飯的小菜」，而「皮蛋豆花」並沒有在菜單上，都是老顧客才知道這道「隱藏版」美食。

前嘉義縣政府勞工暨青年發展處青年發展科長嚴珮瑜，今年辭去公職，獲民進黨提名投入鹿草鄉長選戰；她說，縣長翁章梁送她縣府出版的「家鄉100問」，她翻閱鹿草鄉100問，第62問就提到這道「皮蛋豆花」，因此日前特地到店裡點來吃，一吃就愛上這道美味；她將美食照片張貼在臉書與網友分享，許多網友很好奇味道，「感覺特別」、「絕配的美味」、「鹹甜鹹甜的嗎？」，認為改天到鹿草一定要試試看。

嘉義縣政府出版「家鄉100問」專書，其中鹿草鄉100問提到特色美食「皮蛋豆花」。（記者林宜樟翻攝）

民進黨提名鹿草鄉長參選人嚴珮瑜張貼「皮蛋豆花」的照片，許多網友很好奇滋味。（記者林宜樟翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法