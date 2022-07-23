「大暑」北東飆38度高溫 下週降雨時間點曝光

今天（23日）是24節氣中的「大暑」，各地氣溫也如其名般飆高。（資料照）

2022/07/23 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕今天（23日）是24節氣中的「大暑」，各地氣溫也如其名般飆高，容易出現36度以上的高溫，桃園以北、東半部與屏東地區，更可能出現38度以上的極端高溫。

氣象局表示，由於太平洋高壓勢力偏強，各地依舊是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，只有午後山區有零星降雨，中午前後紫外線偏強，民眾外出務必做好防曬工作並多補充水分，此外都會區在夜間也容易有30度左右的溫度，夜間活動也需留意，慎防熱傷害。

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氣象局預估，週日（24日）太平洋高壓勢力偏強，午後只有山區有些零星短暫雷陣雨；下週一至下週三（25日至27日）太平洋高壓勢力稍微減弱，午後除了山區之外，西半部平地也有降雨機會；此外，恆春半島亦有零星降雨。

空氣品質方面，23日馬祖、金門受中國東南污染物擴散影響，空氣品質為普通等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 32 - 41 32 - 40 34 - 37 30 - 38

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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